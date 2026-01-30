“7200원짜리 5만원에 팝니다” 매물 등장…스타벅스 ‘두쫀롤’에 ‘오픈런’ 대란

스타벅스 ‘두쫀쿠’ 열풍에 ‘두쫀롤’ 출시

서울 6개 매장 새벽 ‘오픈런’…번호표 배부

1개 7200원인데 “3만원에 삽니다”

이미지 확대 스타벅스코리아가 30일 ‘두바이 쫀득롤(왼쪽)’ 판매를 개시한 가운데, 중고 거래 플랫폼 ‘당근’에 1개 7200원인 두쫀롤을 5만원에 판매한다는 글과 3만원에 구매한다는 글이 올라왔다. 자료 : 스타벅스코리아·당근 닫기 이미지 확대 보기 스타벅스코리아가 30일 ‘두바이 쫀득롤(왼쪽)’ 판매를 개시한 가운데, 중고 거래 플랫폼 ‘당근’에 1개 7200원인 두쫀롤을 5만원에 판매한다는 글과 3만원에 구매한다는 글이 올라왔다. 자료 : 스타벅스코리아·당근

이미지 확대 두쫀롤 오픈런 30일 서울 마포구 스타벅스 홍대동교점을 찾은 시민들이 스타벅스 두바이 쫀득롤을 구매하기 위해 줄 서 있다. 2026.01.30.뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 두쫀롤 오픈런 30일 서울 마포구 스타벅스 홍대동교점을 찾은 시민들이 스타벅스 두바이 쫀득롤을 구매하기 위해 줄 서 있다. 2026.01.30.뉴시스

이미지 확대 두쫀롤 인증샷 30일 서울 마포구 스타벅스 홍대동교점을 찾은 시민들이 스타벅스 두바이 쫀득롤을 구매한 뒤 사진을 찍고 있다. 2026.01.30. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 두쫀롤 인증샷 30일 서울 마포구 스타벅스 홍대동교점을 찾은 시민들이 스타벅스 두바이 쫀득롤을 구매한 뒤 사진을 찍고 있다. 2026.01.30. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 디저트 업계에 부는 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’ 열풍을 타고 스타벅스가 이와 비슷한 ‘두쫀롤’을 출시한 30일, ‘두쫀롤’을 판매하는 매장에는 한파를 뚫고 새벽부터 소비자들의 ‘오픈런’이 이어졌다.한정된 물량 탓에 소비자들은 새벽에 스타벅스를 찾았다 헛걸음질했고, 중고 거래 플랫폼에서는 무려 6배에 달하는 웃돈을 받고 팔겠다는 글도 등장했다.업계에 따르면 이날 스타벅스는 서울 6개 매장(용산역써밋R점·리저브 광화문점·스타필드코엑스R점·센터필드R점·성수역점·홍대동교점)에서 ‘두바이 쫀득롤’의 판매를 개시했다.‘두쫀롤’은 카다이프와 피스타치오 페이스트를 마시멜로로 말아낸 형태로, 굵게 말아 두껍게 썰어낸 김밥 1조각 크기다. 가격은 1개당 7200원으로 책정됐다.스타벅스 측은 매장 한 곳당 하루 판매량을 44개로 제한했다. 또 소비자 한 명이 물량을 ‘싹쓸이’하지 않도록 1인당 2개만 구매할 수 있도록 했다.또한 ‘사이렌 오더’나 ‘딜리버스’ 등에서는 구매할 수 없으며 매장을 방문해 파트너(직원)에게 직접 주문해야 구매할 수 있다.이날 이들 매장에는 오전 5시부터 두쫀롤을 사기 위해 스타벅스에 ‘오픈런’을 하는 행렬에 이어졌다. 소비자들은 한파에도 불구하고 롱패딩으로 무장한 채 캠핑용 간이 의자까지 들고나와 매장 앞에 진을 쳤다.온라인 커뮤니티에도 오픈런 후기가 쏟아졌다. 한 네티즌은 “오전 6시 10분에 도착했는데 마지막 번호표를 받았다”면서 “늦어도 오전 6시에는 도착해야 구입할 수 있을 것 같다”고 조언했다.오전 6시쯤 매장에 도착했는데도 오픈런에 실패했다는 사람들도 적지 않았다. 한 네티즌은 “오전 6시 20분에 도착했는데 번호표 배부가 끝났다더라. 줄 선 사람이 30명도 안 됐는데 21명에게 번호표를 배부하고 끝났다”라고 한숨을 쉬었다.또 다른 네티즌은 “나도 오전 6시 조금 넘어 매장에 도착했는데 번호표 배부가 끝났다”면서 “번호표를 받은 사람은 오전 5시에 왔다고 했다”고 혀를 내둘렀다.두쫀롤을 손에 넣지 못한 소비자들은 ‘당근’ 등 온라인 마켓에서 웃돈을 주고 구매하겠다고 호소하기도 했다. 이날 오전 ‘당근’에는 두쫀롤을 2만원에 구매하겠다는 글이 올라왔으며, 이날 오후에는 구매 희망 가격이 3만원으로 올랐다.급기야 판매 가격의 6배에 달하는 웃돈을 받고 판다는 매물도 등장했다. 한 ‘당근’ 이용자는 이날 오후 “오늘 구매했다. 네고(가격 에누리)는 없다”면서 두쫀롤 1개를 5만원에 팔겠다는 글을 올렸다.온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에서는 두쫀롤을 ‘영접’한 소비자들의 후기가 이어졌는데, 평가는 엇갈렸다. 한 소비자는 SNS에서 “쫀득함과 바삭함, 고소함이 잘 어울려 중독성 있다”고 호평했지만, “크기가 작고 퍽퍽하다”는 혹평도 나왔다.한편 스타벅스는 두쫀롤을 위탁생산(OEM) 방식으로 납품받아 판매하고 있는 것으로 알려졌다. 두쫀쿠 열풍으로 원재료인 카다이프와 피스타치오 수급이 원활하지 않은 탓에 공급 물량을 늘리기는 어려운 상황인 것으로 전해졌다.