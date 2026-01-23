이미지 확대
농협 설 선물 세트, 반값에 가져가세요
농협유통은 병오년 설 선물 세트 사전 예약 행사를 지난해 12월 29일부터 2월 1일까지 진행 중인 가운데 오는 25일까지 제휴 행사 카드로 결제하면 최대 50% 할인과 상품권 혜택을 받을 수 있다고 22일 밝혔다. 사진은 서울 한 하나로마트에서 모델들이 설 선물 세트를 소개하고 있는 모습.
농협유통 제공
2026-01-23 B2면
