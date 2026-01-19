5만원 쿠폰 뿌리더니 이번엔 9만원 다 준다…대놓고 ‘쿠팡 저격’한 무신사

무신사, 모든 회원에 9만원 쿠폰팩

쿠팡 로고 색상의 ‘구빵’ 쿠폰

이달 초 모든 회원에게 5만원 상당의 쿠폰팩을 지급해 화제를 모았던 패션 플랫폼 무신사가 이번에는 9만원 상당의 쿠폰팩을 지급한다. 쿠폰팩의 이름과 디자인을 통해 경쟁 기업인 쿠팡을 염두에 둔 것임을 공공연히 드러냈다.19일 업계에 따르면 무신사는 이날부터 오는 28일까지 무신사 스토어와 29CM 고객을 대상으로 ‘9만원 규모 쿠폰팩’을 제공한다.무신사는 앞서 지난 1~14일 5만원 상당의 쿠폰팩을 기존 회원과 신규 회원 모두에게 지급해 이목을 끌었는데, 이에 힘입어 마케팅의 규모를 확대했다는 설명이다.이번 쿠폰팩은 무신사 스토어와 29CM의 기존 회원과 신규 회원 모두 조건 없이 지급된다. 무신사 쿠폰팩은 전체 카테고리와 스포츠, 뷰티, 유즈드, 슈즈, 아우터, 키즈, 무신사 스탠다드 등에서 쓸 수 있다. 오프라인 매장용 1만원 할인 쿠폰도 포함됐다.29CM 쿠폰팩은 전체 카테고리와 패션, 여성 잡화, 풋웨어＆스포츠, 홈, 키즈, 뷰티, 푸드, 이구어퍼스트로피에서 각각 쓸 수 있는 9장으로 구성됐다.또한 행사 기간 ‘무신사머니’를 충전하고 1만원 이상 주문한 뒤 구매를 확정한 고객은 5000원을 돌려받는 ‘페이백’ 이벤트도 진행된다.무신사는 이달 초 진행한 5만원 쿠폰팩 이벤트로 거래액이 급증하는 효과를 봤다. 쿠폰을 지급한 뒤 불과 5일 만에 뷰티 카테고리 거래액은 1년 전 대비 두 배 늘었으며, 29CM에서도 일부 카테고리의 거래액이 100% 안팎 급증했다.당시 쿠폰 지급액과 지급 조건, 쿠폰의 색상 등이 쿠팡의 ‘5만원 보상안’을 저격한 것으로 해석되며 화제를 모았다. 무신사는 이번에도 쿠폰의 색상을 쿠팡 로고의 색상과 같게 배치하고 쿠폰팩의 이름을 ‘구빵’으로 내세웠다.한편 쿠팡은 지난 16일 개인정보 유출 피해를 본 회원들에게 5만원 상당의 구매이용권을 지급했다. 쿠팡 전 상품(5000원), 배달 플랫폼 쿠팡이츠(5000원), 여행 플랫폼 쿠팡트래블(2만원), 럭셔리 뷰티·패션 플랫폼인 알럭스(2만원) 등 할인 쿠폰 4종으로 구성됐다.