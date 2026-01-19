인천공항 T1면세점 입찰 막바지… 변수는 리뉴얼·여객 동선

내일 마감… 관건은 사업 불확실성

2026-01-19 33면

오는 20일 마감인 인천국제공항 제1여객터미널(T1) DF1·DF2 면세사업권 입찰이 막판으로 접어들었지만, 흥행의 관건은 임대료가 아니라 사업 불확실성이라는 평가가 나온다. T1 리뉴얼 공사와 항공사 재배치가 동시에 겹치며 향후 매출 구조를 예측하기 어려워졌기 때문이다.18일 유통업계에 따르면 이번 입찰은 향수·화장품, 주류·담배 등 매출 비중이 큰 DF1·DF2 구역의 차기 운영사를 선정하는 절차다. 기존 사업자였던 호텔신라와 신세계면세점이 계약을 반납한 이후 재입찰이 진행되고 있다. 계약 기간은 영업 개시일부터 2033년 6월 30일까지 약 7년이며, 갱신 시 최대 10년까지 연장할 수 있다.문제는 계약 기간 상당 부분이 공사와 겹친다는 점이다. 인천공항의 T1 종합시설개선 계획에 따르면 리뉴얼 공사는 2028년 1월부터 2032년 8월까지 약 4년 7개월간 단계적으로 진행된다. 공사 구간에 따라 매장이 일정 기간 운영되지 못할 가능성도 제기된다.공항공사는 공사 영향을 받는 매장에 대해 면적과 급지 가중치를 기준으로 객당 임대료를 조정했다. 최저 객당 임대료도 기존 입찰보다 낮췄다. 그러나 업계는 면적 감소만 반영할 뿐, 동선 변경과 체류 시간 감소로 인한 트래픽 하락은 충분히 담기지 않았다고 본다.여기에 항공사 재배치도 변수로 떠올랐다. 통합 대한항공 출범을 앞두고 아시아나항공이 T1에서 T2로 이전하면서, T1 여객 규모와 승객 구성 변화가 불가피하다는 분석이다. 여객 흐름이 달라질 경우 DF1·DF2의 매출 구조도 영향을 받을 수밖에 없다.업계는 구간별 폐쇄 범위와 기간, 게이트 운영 변화 등이 아직 확정되지 않았다는 점을 가장 큰 리스크로 꼽는다. 장기간 계약에서 매출 전망보다 ‘리스크 프리미엄’을 얼마나 반영하느냐가 입찰가를 좌우할 가능성이 커졌다는 것이다.업계 관계자는 “입찰가보다 중요한 건 공사 구간과 여객 동선이 언제, 어떻게 바뀌는지에 대한 명확한 정보”라며 “불확실성이 해소되지 않으면 참여 부담은 계속 커질 수밖에 없다”고 말했다.