‘이 젤리’가 성기능 개선?…“절대 사지 마세요” 발칵 뒤집힌 이유

쿠팡서 ‘대마 추출물 함유’ 젤리 판매 논란

쿠팡 “불법·부적합 확인 시 즉시 중단”

쿠팡에서 대마 추출물이 함유된 일본산 젤리가 버젓이 판매되고 있던 것으로 나타났다. 사진 일부 모자이크 처리함. 일본 판매사이트 '라쿠텐' 캡처

쿠팡에서 대마 추출물이 함유된 일본산 젤리가 버젓이 판매된 것으로 나타났다. 논란이 일자 쿠팡은 해당 제품의 판매를 즉각 중단했다.18일 유통업계에 따르면 최근 쿠팡 오픈마켓에는 국내에서 마약류로 분류하는 대마(헴프) 추출물이 함유된 일본산 젤리가 상품으로 등록됐다. 쿠팡이 매입해서 판매하는 제품이 아니라 개인 판매자가 오픈마켓에 직접 올린 것으로 알려졌다.일본 현지에서 ‘성 기능 개선 효과’가 있는 것으로 홍보되는 해당 제품에는 국내에서 사용이 금지된 칸나비놀(CBN) 성분이 포함된 것으로 알려졌다. 칸나비놀은 의사 처방이나 연구 목적 이외에 국내에서 사용이 금지된 마약류 성분이다.쿠팡은 이 같은 사실을 확인하고 현재 해당 제품 판매를 중단한 상태다.쿠팡은 오픈마켓 판매자들에게 ‘마약류 관리에 관한 법률에 따라 마약, 향정신성의약품, 대마 및 환각 성분이 포함된 상품은 판매 불가하다’고 안내한다. 대마의 예시로 문제의 젤리에 포함된 CBN 성분도 적시했다.그런데도 불법 또는 부적절한 상품이 반복적으로 노출되는 이유는 일부 판매자가 제품을 직접 등록하는 오픈마켓 특성 때문이다. 이 경우 유해·불법 상품을 모니터링으로 확인한 뒤 사후 판매 차단 위주로 대응할 수밖에 없는 것이다.쿠팡 관계자는 “쿠팡은 불법 또는 판매 부적합 상품의 판매를 허용하지 않는다”며 “만약 판매자가 불법 또는 판매 부적합 상품을 등록하는 등 이상이 발견되면 즉시 상품 판매를 중단하고 있다”고 말했다.한편 문제가 된 젤리는 일본 내에서도 규제 논의가 진행되고 있다.젤리 판매 업체의 홈페이지에는 “본 제품에 포함된 성분이 2026년 2월 중순 법 개정에 따라 규제 대상이 될 가능성이 있다”며 “규제가 정식적으로 발표 및 공포될 경우 고객께서는 당사의 안내에 따라 즉시 사용을 중단하고 적절한 조치(폐기 등)를 취해주셔야 할 수 있다”고 공지했다. 그러면서 “이 점을 충분히 숙지하시고, 위 조치에 동의하시는 분에 한해 구매를 부탁드린다”고 했다.