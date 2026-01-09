이부진 원피스, 명품인 줄 알았는데…가격 보고 ‘휘둥그레’

두을장학재단 행사서 국내 브랜드 원피스 착용

“매장에서 직접 선택”…2년 전엔 주문 폭주

이미지 확대 이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 용산구 리움미술관 대강당에서 열린 두을장학재단의 ‘2026년 장학증서 수여식’에 참석해 장학생들과 ‘셀카’를 찍고 있다.(왼쪽) 이날 이 사장이 착용한 원피스는 국내 브랜드 ‘딘트’의 ‘하이넥 울 원피스’로, 판매가는 17만 7000원이다. 자료 : 두을장학재단·딘트 닫기 이미지 확대 보기 이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 용산구 리움미술관 대강당에서 열린 두을장학재단의 ‘2026년 장학증서 수여식’에 참석해 장학생들과 ‘셀카’를 찍고 있다.(왼쪽) 이날 이 사장이 착용한 원피스는 국내 브랜드 ‘딘트’의 ‘하이넥 울 원피스’로, 판매가는 17만 7000원이다. 자료 : 두을장학재단·딘트

이미지 확대 2024년 1월 열린 두을장학재단의 장학증서 수여식에서 이부진 호텔신라 사장이 장학생들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 이 사장은 이날 행사에서도 딘트의 투피스를 착용했다. 자료 : 두을장학재단 닫기 이미지 확대 보기 2024년 1월 열린 두을장학재단의 장학증서 수여식에서 이부진 호텔신라 사장이 장학생들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. 이 사장은 이날 행사에서도 딘트의 투피스를 착용했다. 자료 : 두을장학재단

이미지 확대 김대현 문화체육관광부 2차관과 이부진 한국방문의해위원회 위원장 겸 호텔신라 대표이사가 ‘2026 코리아그랜드세일’ 개막일인 17일 오전 서울 중구 티르티르 매장을 방문하기 위해 이동하고 있다. 2025.12.17 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김대현 문화체육관광부 2차관과 이부진 한국방문의해위원회 위원장 겸 호텔신라 대표이사가 ‘2026 코리아그랜드세일’ 개막일인 17일 오전 서울 중구 티르티르 매장을 방문하기 위해 이동하고 있다. 2025.12.17 뉴스1

공식 석상 때마다 고급스러운 패션으로 주목받는 이부진 호텔신라 사장이 입은 원피스가 눈길을 끌고 있다. 고가의 해외 명품처럼 보이는 원피스가 17만원대의 국내 디자이너 브랜드라는 점에서다.국내 최초 여성 장학재단인 두을장학재단은 9일 서울 용산구 리움미술관 대강당에서 ‘2026년 장학증서 수여식’을 열고 신규 장학생 30명에게 장학증서를 수여했다.이 사장은 두을장학재단 이사장을 맡고 있다. 이 사장은 이날 수여식에 참석해 장학생들을 격려하고 함께 ‘셀카’를 찍었다.이 사장이 이날 선택한 의상은 국내 패션 브랜드 딘트의 ‘하이넥 울 원피스’로, 공식 홈페이지의 판매 가격은 17만 7000원이다.상체 부분의 품은 여유 있는 터틀넥 디자인으로 우아한 느낌을 주며, 허리를 슬림하게 디자인해 마치 투피스 정장을 입은 듯한 느낌을 연출한다.뉴스1에 따르면 이 사장은 해당 원피스를 오프라인 매장에서 직접 착용해본 뒤 구매한 것으로 알려졌다. 딘트 관계자는 “이 사장은 같은 제품을 포함해 2벌을 구매했다”면서 “행사에서 입을 것을 염두에 두고 선택했다고 전했다”라고 밝혔다.딘트는 웨딩드레스 디자이너 출신 신수진 대표가 2009년 설립한 브랜드다. 화려함보다 절제미를 강조하며 일상생활과 격식 있는 자리를 모두 아우를 수 있는 여성복을 지향한다.이 사장은 2년 전 장학증서 수여식에서도 딘트를 선택했다. 당시 이 사장이 착용했던 ‘넨토 슬림 재킷 스커트 투피스(벨트 세트)’는 11만 9700원으로, ‘이부진 투피스’로 입소문을 타며 주문이 폭주했다. 이에 딘트 측이 배송 지연 공지를 내기도 했다.이 사장의 패션은 명품 로고를 과시하지 않고 절제된 고급스러움을 드러낸다는 점에서 ‘올드머니 룩’의 정석이라는 평가를 받는다.패션에 관심 있는 네티즌들은 이 사장이 매년 호텔신라 주주총회를 비롯해 공식 석상에서 어떤 옷을 입고 어떤 가방을 착용하는지에 주목한다.지난달 17일에는 한국방문의해위원회 위원장 자격으로 서울 중구 명동 일대 매장을 찾아 ‘2026 코리아 그랜드세일’ 현장을 점검했는데, 당시 착용한 영국 럭셔리 브랜드 ‘에르뎀’의 코트와 프랑스 럭셔리 브랜드 ‘모이나’의 클러치를 착용해 눈길을 끌었다.이들 브랜드는 로고를 드러내지 않고 품위를 드러내는 ‘조용한 럭셔리’ 브랜드로 유명하다.반면 이날 행사처럼 10만원대의 국내 브랜드를 선택하거나 수수한 패션을 선보여 오히려 이목을 끌기도 한다. 지난 2023년에는 이 사장의 이른바 ‘졸업식 룩’이 맘카페를 달궜는데, 아들의 중학교 졸업식에 청바지와 흰색 목폴라티, 트위드 재킷을 입어 신선한 충격을 안겼다.한편 고 이병철 삼성그룹 창업회장 장녀인 고 이인희 한솔그룹 고문이 2000년 설립한 두을장학재단은 삼성과 한솔, CJ, 신세계 등 범삼성가가 공동으로 출연했다.재단은 미래를 주도해 나갈 차세대 여성 지도자를 육성한다는 설립 취지 아래 매년 대학교 1학년 학생을 선발해 2학년 때부터 졸업 때까지 등록금 전액과 매 학기 자기 계발비를 지원한다. 그동안 대학생 730명에게 약 123억원을 지원했다. 이 사장은 2023년 10억원에 이어 올해도 사재 10억원을 출연해 재단 운영에 힘을 보탰다.이날 행사에는 이 사장과 김정일 한솔홀딩스 기업문화팀 부사장, 장재훈 신세계 경영전략실 전무, 류문형 삼성문화재단 부사장 등 재단 운영위원들이 참석했다.