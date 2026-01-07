‘중국산’ 2080치약에 “사용할 수 없는 물질”…6종 자발적 회수

“제조 일자 상관 없이 전량 회수”

이미지 확대 애경산업이 자발적 회수에 나선 ‘2080 데일리케어 치약’. 자료 : 애경산업 닫기 이미지 확대 보기 애경산업이 자발적 회수에 나선 ‘2080 데일리케어 치약’. 자료 : 애경산업

이미지 확대 애경산업은 중국에서 제조해 수입 판매하는 ‘2080치약’ 6종에 대해 자발적 회수에 나섰다. 자료 : 애경산업 닫기 이미지 확대 보기 애경산업은 중국에서 제조해 수입 판매하는 ‘2080치약’ 6종에 대해 자발적 회수에 나섰다. 자료 : 애경산업

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

애경산업이 ‘2080 치약’ 일부 제품에 대해 자발적 회수에 나선다. 중국에서 생산되는 제품에서 구강용품에서 사용할 수 없는 물질이 나왔다는 설명이다.7일 업계에 따르면 애경산업은 전날 공식 홈페이지를 통해 “2080치약 6종에 대해 수입 및 출고를 중단하고 제조 일자와 상관없이 전량 자발적 회수를 결정했다”고 밝혔다.자발적 회수 대상 제품은 중국 ‘Domy’를 통해 제조해 수입, 판매한 ‘2080 베이직치약’, ‘2080 데일리케어치약’, ‘2080 스마트케어플러스치약’, ‘2080 클래식케어치약’, ‘2080 트리플이펙트알파후레쉬치약’, ‘2080 트리플이펙트알파스트롱치약’ 등 6종이다.애경산업은 지난해 12월 자체 검사 결과 보존제 성분인 트리클로산이 미량 혼입된 사실이 확인돼 즉시 출고를 중단하고 식품의약품안전처에 회수 결정을 보고했다고 설명했다.그러면서 이들 6종 제품 중 사용기한이 지나지 않은 모든 제품이 회수 대상이라고 덧붙였다.해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 제조 일자와 구매처, 구매 일자, 사용 여부, 본인 구매 여부, 영수증 소지 여부 등과 상관없이 애경산업 치약 회수 전담 고객센터(080-051-1577) 또는 홈페이지에 접수하면 된다.또한 이번 회수 대상 제품 이외의 모든 치약 제품은 국내에서 생산되고 있으며 품질이나 성분에 문제가 없다고 밝혔다.