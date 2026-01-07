삼시 세끼 사라지고 ‘홈파파’ 떴다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼시 세끼 사라지고 ‘홈파파’ 떴다

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-01-07 01:08
수정 2026-01-07 01:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

CJ제일제당, 식생활 문화 설문조사
73% “남성이 요리·육아 전담 가능”

가족의 식사를 기획하고 책임지는 ‘홈파파’ 트렌드가 최근 한국인 식생활에서 두드러지고 있다.

CJ제일제당은 6일 10대부터 70대까지 2000명을 대상으로 식생활 설문조사 및 가구 방문 관찰 등을 수행해 17가지 식생활 유형을 발표했다. 가장 큰 특징은 성 역할 변화로 요리 주체가 확장되면서 홈파파 유형의 강세가 뚜렷해졌다는 점이다.

조사에선 ‘남성이 요리 등 가사와 육아를 전담할 수 있다’는 응답이 73%에 달했다. ‘결혼·출산 후에도 맞벌이를 유지하고 있거나 계획 중’(61%)이란 현실을 반영한 결과로 보인다.

또 한국인은 유튜브 콘텐츠 중 음식에 가장 관심이 많고, 개인 생활비의 40%를 먹거리에 지출했다. 응답자의 70%가 ‘삼시 세끼를 꼭 챙길 필요는 없다’고 답했고, 하루 평균 2.3끼를 먹었다. 식사 패턴(복수 응답)은 저녁을 먹는 비중이 79%, 점심 60%, 아침 46%로 절반 이상이 아침을 걸렀다. 평소 식단 관리에 가장 많이 신경을 쓰는 부분(복수 응답)은 ‘직접 요리한 집밥’이 45%로 가장 많았다.

이외 ‘간편식이나 밀키트도 건강한 음식이 될 수 있다고 생각한다’는 비중은 68%였다. CJ제일제당은 올해 식문화 키워드로 ‘딥’(DEEP)을 제시하고 관련 제품군 확대에 나설 계획이다. DEEP은 일상건강(Daily Wellness)·효율(Efficiency)·글로벌(Exotic)·개인(Personal)의 머리글자로 만든 조어다.

김현이 기자
2026-01-07 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
남성이 가사와 육아를 전담할 수 있다는 응답 비율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로