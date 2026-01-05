귀해진 ‘金등어’ 노르웨이산 공급 반토막

검색

귀해진 ‘金등어’ 노르웨이산 공급 반토막

입력 2026-01-04 23:56
수정 2026-01-04 23:56
귀해진 ‘金등어’ 노르웨이산 공급 반토막
귀해진 ‘金등어’ 노르웨이산 공급 반토막 4일 서울 시내 한 대형마트 수산물 코너에 진열된 노르웨이산 고등어를 시민이 살펴보고 있다. 해양수산부에 따르면 노르웨이는 고등어 어획량 쿼터를 지난해 16만 5000t에서 올해 7만 9000t으로 52% 감축하기로 했다. 이에 따라 한국이 수입하는 고등어의 80~90%를 차지하는 노르웨이산의 공급량이 줄면서 올해 고등어 가격이 치솟을 가능성이 커졌다.
4일 서울 시내 한 대형마트 수산물 코너에 진열된 노르웨이산 고등어를 시민이 살펴보고 있다. 해양수산부에 따르면 노르웨이는 고등어 어획량 쿼터를 지난해 16만 5000t에서 올해 7만 9000t으로 52% 감축하기로 했다. 이에 따라 한국이 수입하는 고등어의 80~90%를 차지하는 노르웨이산의 공급량이 줄면서 올해 고등어 가격이 치솟을 가능성이 커졌다.

2026-01-05 19면
