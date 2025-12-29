소비자가 만족할 때까지… 유통업계, 배송 서비스 ‘혁신’

소비자가 만족할 때까지… 유통업계, 배송 서비스 '혁신'

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-12-29 18:09
수정 2025-12-29 18:09
CJ온스타일, 요청 당일 ‘바로교환’
CU ‘내일보장택배’ 서비스 확대

유통업계가 배송 서비스를 강화하면서 소비자 편의 중심의 물류 혁신에 속도를 내고 있다.

홈쇼핑 CJ온스타일은 다음 달부터 고객의 교환 요청 당일 새 상품 배송과 기존 상품 회수를 동시에 진행하는 ‘바로교환’ 서비스를 도입한다고 29일 밝혔다. 기존에는 교환 신청 후 반품 상품을 먼저 회수해 검수 과정을 거친 뒤 새 상품을 발송했지만 이런 절차를 단축했다. 업체 측은 평균 이틀 이상 걸렸던 교환 기간이 당일 내 마무리될 것으로 전망했다.

해당 서비스는 물류센터가 직접 보유한 2500여 개 상품을 대상으로 우선 시행한다. 교환 수요가 높은 패션 상품이 전체의 약 70%를 차지한다. 또 CJ온스타일은 정오까지 주문할 경우 당일 배송하는 ‘오늘도착’ 서비스 권역을 기존 서울에서 수원·이천·파주·김포 등 수도권 전역으로 확대한다.

편의점 CU는 택배사와 손잡고 서비스 품질 개선에 나섰다. 내년 1월 1일부터 일반·반값·방문·내일보장 등 서비스별로 분산되어 있던 국내 택배 배송사를 롯데글로벌로지스로 일원화한다. CU는 배송사 단일화를 통해 물류 운영의 일관성과 서비스 품질을 높이겠다는 입장이다.

이에 따라 CU 자체 물류망을 이용하던 ‘반값택배’는 롯데글로벌로지스로 업무가 이관돼, 배송기간이 기존 최대 6영업일에서 운임 인상 없이 3영업일로 대폭 단축된다. 또 오후 6시 이전 택배 접수 시 다음 날 배송되는 ‘내일보장택배’ 서비스 지역도 서울에서 수도권 전역으로 확장한다.

2025-12-30 16면
2025-12-30 16면
위로