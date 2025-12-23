이미지 확대
연말 ‘윈터 홈플런’과 함께
한 모델이 23일 서울 강서구 등촌동 ‘홈플러스 메가푸드마켓 라이브’ 강서점에서 딸기 케이크, 킹크랩 등 할인 행사 상품을 소개하고 있다. 홈플러스는 24일부터 30일까지 7일간 한돈 삼겹살 50% 할인 등 대규모 먹거리 세일 ‘윈터 홈플런’ 마지막 행사를 진행한다.
2025-12-24 20면
