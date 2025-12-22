‘저속 노화’ 마트서 불티 났는데…식품 기업들, 정희원 박사와 협업 중단

방금 들어온 뉴스

'저속 노화' 마트서 불티 났는데…식품 기업들, 정희원 박사와 협업 중단

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-12-22 18:18
수정 2025-12-22 18:18
유튜브 ‘정희원의 저속노화’ 캡처
유튜브 ‘정희원의 저속노화’ 캡처


‘저속노화’ 열풍을 타고 식품업계와 협업을 이어온 정희원 박사가 강제추행 등 혐의로 고소되면서 기업들이 정 박사 지우기에 나섰다.

CJ제일제당 측은 정 박사와의 협업을 중단했다고 22일 밝혔다.

CJ제일제당은 정 박사의 레시피를 활용한 렌틸콩현미밥과 파로통곡물밥 등 ‘햇반 라이스플랜’ 제품의 포장을 교체했다. 이 제품의 종이 포장에는 정 박사의 이름과 사진이 들어 있었다. 해당 제품은 저속노화 열풍으로 출시 1년도 채 되지 않아 판매량 1000만개를 돌파하는 등 인기를 끌었다. CJ제일제당은 웹사이트에서도 정 박사와 관련한 홍보물을 삭제했다.

매일유업도 정 박사와 협업한 매일두유 렌틸콩 제품 홍보물에서 정 박사와 관련한 내용을 없앴다. 다만 현재는 계약 만료 시점이라는 설명이다.

건강을 중시하는 트렌드가 확산하면서 앞서 여러 식품·유통기업이 정 박사와 손잡고 제품을 출시했다. 정 박사는 올해 CJ제일제당과 함께 프로틴바를 선보였으며, 편의점 세븐일레븐이 내놓은 ‘저속노화’ 간편식 5종에 참여하기도 했다.



정 박사는 연구소에서 위촉연구원으로 일하던 30대 여성으로부터 스토킹을 당했다며 이 여성을 공갈미수와 주거침입 등 혐의로 고소했고, 상대 여성도 정 박사를 강제추행 등의 혐의로 맞고소했다.
김현이 기자
