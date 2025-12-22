‘저속 노화’ 마트서 불티 났는데…식품 기업들, 정희원 박사와 협업 중단

이미지 확대 유튜브 ‘정희원의 저속노화’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 ‘정희원의 저속노화’ 캡처

‘저속노화’ 열풍을 타고 식품업계와 협업을 이어온 정희원 박사가 강제추행 등 혐의로 고소되면서 기업들이 정 박사 지우기에 나섰다.CJ제일제당 측은 정 박사와의 협업을 중단했다고 22일 밝혔다.CJ제일제당은 정 박사의 레시피를 활용한 렌틸콩현미밥과 파로통곡물밥 등 ‘햇반 라이스플랜’ 제품의 포장을 교체했다. 이 제품의 종이 포장에는 정 박사의 이름과 사진이 들어 있었다. 해당 제품은 저속노화 열풍으로 출시 1년도 채 되지 않아 판매량 1000만개를 돌파하는 등 인기를 끌었다. CJ제일제당은 웹사이트에서도 정 박사와 관련한 홍보물을 삭제했다.매일유업도 정 박사와 협업한 매일두유 렌틸콩 제품 홍보물에서 정 박사와 관련한 내용을 없앴다. 다만 현재는 계약 만료 시점이라는 설명이다.건강을 중시하는 트렌드가 확산하면서 앞서 여러 식품·유통기업이 정 박사와 손잡고 제품을 출시했다. 정 박사는 올해 CJ제일제당과 함께 프로틴바를 선보였으며, 편의점 세븐일레븐이 내놓은 ‘저속노화’ 간편식 5종에 참여하기도 했다.정 박사는 연구소에서 위촉연구원으로 일하던 30대 여성으로부터 스토킹을 당했다며 이 여성을 공갈미수와 주거침입 등 혐의로 고소했고, 상대 여성도 정 박사를 강제추행 등의 혐의로 맞고소했다.