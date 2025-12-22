대전 신세계百 매출 1조 클럽 입성…‘51년 만에 처음’

이미지 확대 대전 신세계 아트&사이언스 전경. 신세계백화점 제공 닫기 이미지 확대 보기 대전 신세계 아트&사이언스 전경. 신세계백화점 제공

대전 신세계백화점이 명품을 앞세워 충청권 백화점 역사상 최초로 연간 매출 1조원을 넘어섰다.신세계백화점은 ‘대전 신세계 아트&사이언스’(이하 대전신세계)가 지난 21일 기준 누적 매출(거래액)이 전년 대비 7% 늘어 1조원을 돌파했다고 22일 밝혔다. 누적 매출 1조원 돌파는 1974년 대전 최초의 백화점인 중앙데파트가 들어선 이래 충청 지역에서 처음 있는 일이다. 현재 충청권에는 신세계·한화갤러리아·현대·롯데백화점이 6개 점포를 운영하고 있다.대전점은 그간 충청권 백화점에 없던 명품 브랜드를 입점시키는 ‘명품 차별화’로 개점 4년 만에 매출 ‘1조 클럽’에 들게 됐다. 럭셔리 주얼리인 불가리, 부쉐론, 시계 브랜드 바쉐론 콘스탄틴, 예거 르쿨트르 등은 지역 최초로 매장을 열었고 몽클레르, 톰브라운 등은 충청권에서 유일하게 이곳에만 매장을 운영하고 있다.백화점 명품 핵심 중 하나로 꼽히는 루이비통도 대전점에 비수도권 최대 규모의 매장을 열었다. 그 결과 올해 해당 점포의 명품 매출은 전년 대비 10% 증가해 전체 매출의 40%를 차지했다. 또 올해 방문객 중 65.5%가 대전 외 지역에서 찾아온 고객이었다는 게 신세계 측의 설명이다.대전점이 연 매출 1조원을 달성하면서, 신세계백화점의 1조 클럽 점포는 5곳으로 늘었다. 지난해 매출 1조원을 넘긴 백화점은 전국 68곳 중 12곳이었고, 이중 서울 외 점포는 4곳(부산·대구·판교)에 불과했다.대전의 1조원 점포 탄생은 지방 백화점 매출 경쟁을 부추길 것으로 보인다. 롯데백화점은 매출이 저조한 분당점을 내년에 폐점하는 한편, 서울·부산을 제외하고 가장 매출이 높은 인천점(작년 7900억원)에 럭셔리 전문관을 열기로 하는 등 ‘선택과 집중’에 나섰다.