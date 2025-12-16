이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
고환율에 ‘금값’ 수입 과일, 롯데마트서 할인해 드려요
원달러 환율이 1400원대 중후반으로 오르면서 수입 과일 가격도 상승한 가운데 롯데마트가 18일부터 체리, 블루베리, 바나나, 파인애플 등 수입 과일 특별 할인전을 진행한다. 사진은 지난 12일 서울 송파구 롯데마트 제타플렉스 잠실점 과일 판매대에서 직원들이 파인애플과 블루베리 등을 들고 할인전을 홍보하는 모습.
롯데마트 제공
롯데마트 제공
원달러 환율이 1400원대 중후반으로 오르면서 수입 과일 가격도 상승한 가운데 롯데마트가 18일부터 체리, 블루베리, 바나나, 파인애플 등 수입 과일 특별 할인전을 진행한다. 사진은 지난 12일 서울 송파구 롯데마트 제타플렉스 잠실점 과일 판매대에서 직원들이 파인애플과 블루베리 등을 들고 할인전을 홍보하는 모습.
롯데마트 제공
2025-12-16 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
원달러 환율이 1400원대 중후반으로 상승한 결과는?