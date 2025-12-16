BBQ, 한국 브랜드 22위로 상승… 10년째 프랜차이즈 1위

2025-12-16 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제너시스BBQ 그룹은 브랜드 가치 평가 회사 브랜드스탁이 발표한 ‘2025년 대한민국 100대 브랜드’에서 종합 22위에 올랐다고 15일 밝혔다.지난해 23위를 기록한 데 이어 이번 종합 순위에서 한 계단 상승했다. 특히 프랜차이즈 브랜드 중에는 10년 연속 1위를 차지했다.BBQ는 미국, 캐나다, 말레이시아, 중국 등 전 세계 57개 국에서 700여개 매장을 운영하면서 글로벌 브랜드로서 입지를 넓혀가고 있다. 최근 스페인에 유럽 헤드쿼터를 설립한 데 이어 남아프리카공화국과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다.BBQ 관계자는 “국내를 넘어 글로벌 시장에서의 지속적 성과가 브랜드 가치 평가에도 긍정적으로 반영된 것으로 보인다”며 “앞으로도 품질 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 기반으로 K푸드를 대표하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.