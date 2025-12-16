BBQ, 한국 브랜드 22위로 상승… 10년째 프랜차이즈 1위

김현이 기자
입력 2025-12-16 00:09
수정 2025-12-16 00:09
제너시스BBQ 그룹은 브랜드 가치 평가 회사 브랜드스탁이 발표한 ‘2025년 대한민국 100대 브랜드’에서 종합 22위에 올랐다고 15일 밝혔다.

지난해 23위를 기록한 데 이어 이번 종합 순위에서 한 계단 상승했다. 특히 프랜차이즈 브랜드 중에는 10년 연속 1위를 차지했다.

BBQ는 미국, 캐나다, 말레이시아, 중국 등 전 세계 57개 국에서 700여개 매장을 운영하면서 글로벌 브랜드로서 입지를 넓혀가고 있다. 최근 스페인에 유럽 헤드쿼터를 설립한 데 이어 남아프리카공화국과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다.

BBQ 관계자는 “국내를 넘어 글로벌 시장에서의 지속적 성과가 브랜드 가치 평가에도 긍정적으로 반영된 것으로 보인다”며 “앞으로도 품질 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 기반으로 K푸드를 대표하는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.

김현이 기자
2025-12-16 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
