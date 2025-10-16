SSG닷컴, 성수동서 ‘미지엄 페스타’… 먹거리·뷰티 쇼핑객 북새통

오프라인 첫 팝업 행사 ‘접점 확대’

2025-10-16 16면

15일 오후 서울 성동구 성수동에서 열린 SSG닷컴 ‘미지엄 페스타’ 현장은 두 손 가득 먹거리와 뷰티 상품을 든 인파로 붐볐다. 4층 건물 통째로 꾸민 행사장에는 식품과 화장품 브랜드 100여곳이 참여했는데, 저마다 신제품 시식이나 할인, 증정품 이벤트 등을 진행하고 있었다. 한 뷰티 브랜드 부스는 체험객이 몰려 ‘대기 35분’ 안내문이 붙을 정도였다. 평소 뷰티 팝업 행사에 자주 다닌다는 20대 관람객 김민지 씨는 “SSG닷컴을 평소에 이용하진 않지만 SNS를 통해 행사를 알았다”면서 “식품 시식을 다양하게 해볼 수 있어서 만족스러웠다”고 말했다.이커머스인 SSG닷컴이 오프라인 팝업 행사를 연 것은 처음이다. 그동안 신세계 주력 계열사인 이마트와 신세계백화점의 온라인 창구 성격이 짙었지만, 팝업을 통해 고객 접점을 확대하고 플랫폼 신뢰도를 높이겠다는 전략이다. 실제로 커피 전문점 ‘카멜 커피’, 뷰티 브랜드 ‘겔랑’ 등 참여 브랜드 중 절반인 49곳은 첫 플랫폼 연계 오프라인 팝업이고, 유명 셰프와 단독 협업해 출시한 간편식을 선보이는 등 SSG닷컴만의 상품 경쟁력과 운영 노하우를 강조했다.이마트와의 시너지 전략도 눈에 띄었다. 행사장 2층에 ‘이마트몰 신선 라운지’를 차려 이마트와 동일한 고품질 신선식품을 판매한다는 점을 부각했다. 또 오프라인 페스타 기간인 오는 19일까지 온라인 기획전을 함께 열어 미지엄 참여 브랜드 최대 20% 할인, 이마트몰 신선·가공식품 최대 50% 할인 등을 제공한다. 방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 “고품질 식품부터 고급 화장품까지 취급하는 쓱닷컴의 강점을 직접 체험하고, 오프라인 경험이 온라인으로 확산해 고객 저변을 넓히는 데 도움이 되길 기대한다”고 말했다.