이제 CU가 ‘등하굣길 안전 지킴이’…서울 2900여 곳, 위기아동 보호망 된다

이미지 확대 CU 등하굣길 안전 지킴이 닫기 이미지 확대 보기 CU 등하굣길 안전 지킴이

이미지 확대 서울시교육청 정근식 교육감(왼쪽), BGF리테일 민승배 대표이사(오른쪽)가 업무협약식을 진행하고 있다. 사진-CU제공 닫기 이미지 확대 보기 서울시교육청 정근식 교육감(왼쪽), BGF리테일 민승배 대표이사(오른쪽)가 업무협약식을 진행하고 있다. 사진-CU제공

이제 서울 시내 2,900여 개 CU 편의점이 길을 잃거나 유괴 등 위험에 처한 학생들을 위한 ‘아동안전지킴이집’ 역할을 본격적으로 수행한다.편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 지난 1일 서울시교육청과 ‘학생 유괴 예방 및 등하굣길 안전을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 전국적인 오프라인 망을 갖춘 편의점을 지역사회 아동 안전망의 핵심 거점으로 활용하기 위해 마련됐다.협약에 따라 위험 상황에 놓인 아동이 가까운 CU 매장에 들어가 도움을 요청하면, 점포 근무자는 즉시 아동을 보호하고 CU의 자체 실종 예방 시스템인 ‘아이CU’를 통해 경찰에 신고하게 된다.‘아이CU’는 점포 결제 단말기(POS)에 대상 아동의 인상착의 등 정보를 입력하면, 해당 내용이 즉시 경찰과 전국 모든 CU 점포에 실시간으로 공유되는 시스템이다. 경찰이 신속하게 출동해 아동을 인계하고, 보호자는 가까운 CU에서 자녀의 위치를 확인할 수 있어 실종 아동을 찾을 ‘골든타임’을 확보하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.이번 협약으로 BGF리테일은 점포 근무자를 대상으로 ‘아이CU’ 신고 절차 및 위기 상황 대응법 교육을 강화한다. 서울시교육청은 각급 학교와 학부모에게 ‘아이CU’ 시스템을 적극적으로 알리고, 학생 안전 교육 과정에도 관련 내용을 반영해 학생들이 위급 시 망설이지 않고 CU를 찾을 수 있도록 도울 방침이다.양측은 향후 안전 교육 자료를 공동 제작하고 정기적인 모의훈련을 실시하는 등 학생들이 체감할 수 있는 안전망을 더욱 촘촘하게 구축하는 데 힘을 모으기로 했다.BGF리테일 민승배 대표이사는 “편의점은 24시간 지역 곳곳을 밝히는 생활 인프라로서 위기 상황에서 가장 즉각적인 보호망이 될 수 있다”며 “앞으로도 다양한 유관기관과 연대해 아이들이 안심하고 성장할 수 있는 사회를 만드는 데 기여하겠다”고 말했다.