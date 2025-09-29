‘양 줄이고 가슴살 섞어’ 교촌치킨, 이번엔 2000원 올렸다…서울 가맹점 가격 인상

서울 가맹점주, 본사와 협의해 가격 인상

일부, 가맹점주 ‘자율가격제’로 가격 올려

최근 순살 메뉴의 양을 줄이고 닭다리살에 닭가슴살을 섞는 등 제품 구성 조정에 나선 교촌치킨이 이번에는 서울 지역에서 일부 메뉴의 가격을 인상했다. 서울에서 배달 애플리케이션으로 ‘허니콤보’ 등 대표 메뉴를 주문할 경우에 해당한다.29일 프랜차이즈 치킨 업계에 따르면 서울 지역 교촌치킨 가맹점주들은 지난 19일부터 ‘배달의민족’과 ‘쿠팡이츠’에서 허니콤보와 레드콤보, 간장콤보, 반반콤보의 가격을 2000원 인상해 판매하고 있다. 교촌치킨의 대표 메뉴인 허니콤보는 종전 2만 3000원에서 2만 5000원으로 인상됐다.이는 교촌치킨 본사와 서울 지역 가맹점주의 협의에 따른 것으로, 서울 지역 가맹점주의 90%가 가격을 인상한 것으로 알려졌다.다만 이는 배달앱에서의 가격을 인상한 것으로, 매장에서 주문하거나 교촌치킨 전용 앱에서 주문할 경우 가격은 그대로다.교촌치킨 가맹점주들이 가격 인상에 나선 것은 본사가 이른바 ‘자율가격제’를 도입한 데 따른 것이다.가맹사업법상 가맹본부는 가맹점주들에게 상품의 가격을 강제할 수 없다. 가맹본부가 소비자 권장 판매가를 정하면 점주들이 이를 따르는 게 일반적이다.교촌치킨 가맹점주들 역시 본사의 소비자 권장 판매가에 따라 판매해왔지만, 일부 가맹점주들은 이달 초부터 본사와 별도 협의 없이 배달앱에서 판매되는 치킨 가격을 1000~3000원씩 인상했다.이는 배달앱 수수료 부담에 따른 고육지책이라고 업계는 입을 모은다. bhc도 지난 6월부터 점주가 치킨 가격을 자율적으로 정할 수 있도록 했다. 앞서 자담치킨은 지난 4월 치킨 프랜차이즈 최초로 배달 메뉴 가격을 2000원 인상하는 ‘이중가격제’를 도입했다.교촌치킨은 최근 순살 메뉴의 중량을 줄이고 닭가슴살을 섞는 등 제품 구성을 조정했다.순살치킨 14종의 조리 전 중량을 700g에서 500g으로 약 30% 줄이고, 100% 닭다리살만 사용하던 순살치킨에 닭가슴살을 혼합했다. 또 일부 메뉴는 소스를 일일이 붓으로 바르던 방식에서 양념을 버무리는 방식으로 바꿨다.순살 메뉴에 가슴살을 섞어 만드는 것이 제품 맛에 도움이 된다는 내부 평가가 있었고, 바삭한 식감을 최대한 유지하기 위한 결정이라는 게 교촌에프앤비의 입장이나, 업계에서는 조류인플루엔자(AI)로 인해 닭고기 부분육 수급에 난항을 겪은 데 따른 조치로 해석한다.