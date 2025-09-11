하림그룹, 농장-소비자 연결하는 식품 직배송 플랫폼 ‘오드 그로서’ 출시

2025-09-11 14면

하림그룹은 신선 직배송 식품 플랫폼인 ‘오드 그로서’(ODD GROCER)를 출시한다고 10일 밝혔다. 오드 그로서는 당일 생산, 당일 출고를 원칙으로 농장에서 수확해 손질한 식재료나 식품을 소비자가 바로 주문해 먹을 수 있도록 하는 ‘디지털 직거래 장터’를 표방한다.식품이 가장 맛있을 때를 전달하는 데 핵심 가치를 둔다. 달걀은 당일 산란, 닭고기와 오리고기는 당일 도계·도압, 돼지고기는 숙성이 되는 도축 5일차, 소고기는 부위별 최적 숙성을 거쳐 출고하는 방식이다. 중간 유통 없이 소비자에게 곧바로 배송한다. 이 방식이 가능한 것은 1500억원을 투자해 만든 온라인 첨단물류센터인 ‘FBH’(풀필먼트 바이 하림) 덕분이다. 식품 제조 공장과 물류센터가 컨베이어 벨트로 연결돼 있어 생산이 끝난 제품의 검수와 포장이 즉시 이뤄진다. 제조 직후 상태가 그대로 유지되기에 신선도가 떨어지지 않는다고 회사 측은 설명했다.