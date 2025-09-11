하림그룹, 농장-소비자 연결하는 식품 직배송 플랫폼 ‘오드 그로서’ 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

하림그룹, 농장-소비자 연결하는 식품 직배송 플랫폼 ‘오드 그로서’ 출시

박은서 기자
박은서 기자
입력 2025-09-10 18:09
수정 2025-09-10 18:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
하림그룹은 신선 직배송 식품 플랫폼인 ‘오드 그로서’(ODD GROCER)를 출시한다고 10일 밝혔다. 오드 그로서는 당일 생산, 당일 출고를 원칙으로 농장에서 수확해 손질한 식재료나 식품을 소비자가 바로 주문해 먹을 수 있도록 하는 ‘디지털 직거래 장터’를 표방한다.

식품이 가장 맛있을 때를 전달하는 데 핵심 가치를 둔다. 달걀은 당일 산란, 닭고기와 오리고기는 당일 도계·도압, 돼지고기는 숙성이 되는 도축 5일차, 소고기는 부위별 최적 숙성을 거쳐 출고하는 방식이다. 중간 유통 없이 소비자에게 곧바로 배송한다. 이 방식이 가능한 것은 1500억원을 투자해 만든 온라인 첨단물류센터인 ‘FBH’(풀필먼트 바이 하림) 덕분이다. 식품 제조 공장과 물류센터가 컨베이어 벨트로 연결돼 있어 생산이 끝난 제품의 검수와 포장이 즉시 이뤄진다. 제조 직후 상태가 그대로 유지되기에 신선도가 떨어지지 않는다고 회사 측은 설명했다.

박은서 기자
2025-09-11 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로