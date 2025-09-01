편의점 점령한 ‘케데헌’ 상품

편의점 점령한 ‘케데헌’ 상품

입력 2025-08-31 23:43
수정 2025-08-31 23:43
편의점 점령한 ‘케데헌’ 상품
편의점 점령한 ‘케데헌’ 상품 31일 인천국제공항 제2여객터미널 GS25 편의점에 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌) 광고판이 세워져 있다. 매장 안에는 농심·넷플릭스가 협업한 신라면 제품이 진열돼 있다. 농심은 케데헌 극 중 신라면과 유사한 디자인이 등장해 화제를 모으자 케데헌 캐릭터를 포장지에 새겨넣은 협업 제품을 선보였다. 농심이 지난 29일 자사 몰에서 사전 예약 판매한 케데헌 협업 제품 1000세트(총 6000개)는 1분 40초 만에 모두 품절됐다.
연합뉴스


31일 인천국제공항 제2여객터미널 GS25 편의점에 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌) 광고판이 세워져 있다. 매장 안에는 농심·넷플릭스가 협업한 신라면 제품이 진열돼 있다. 농심은 케데헌 극 중 신라면과 유사한 디자인이 등장해 화제를 모으자 케데헌 캐릭터를 포장지에 새겨넣은 협업 제품을 선보였다. 농심이 지난 29일 자사 몰에서 사전 예약 판매한 케데헌 협업 제품 1000세트(총 6000개)는 1분 40초 만에 모두 품절됐다.

2025-09-01 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
