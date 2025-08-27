이미지 확대
신세계백화점 강남점 4000㎡ 규모 델리 전문관 오픈
26일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 델리 전문관에서 고객들이 먹거리를 사고 있다. 이날 새로 문을 연 델리관은 약 3967㎡ 규모로, 고급 레스토랑 수준의 국내외 유명 식음료 브랜드를 들여온 것이 특징이다. 신세계백화점 강남점은 2년에 걸친 재단장 작업을 통해 델리관을 포함해 총 1만 9835㎡ 면적의 식품관을 갖추게 됐다. 국내 백화점업계 최대 규모다.
연합뉴스
연합뉴스
연합뉴스
2025-08-27 18면
