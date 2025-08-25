롯데마트 발리점 ‘하이브리드형 매장’ 재단장

롯데마트 발리점 ‘하이브리드형 매장’ 재단장

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-08-25 00:49
수정 2025-08-25 00:49
지난 21일(현지시간) 재개장한 롯데마트 인도네시아 발리점에 고객들이 붐비고 있다. 롯데마트 제공
지난 21일(현지시간) 재개장한 롯데마트 인도네시아 발리점에 고객들이 붐비고 있다.
롯데마트 제공


롯데마트가 지난 21일 인도네시아 발리 덴파사르 지역에 있는 롯데마트 발리점(사진)을 도매와 소매의 강점을 결합한 ‘하이브리드형 매장’으로 재단장했다고 24일 밝혔다.

발리점은 6612㎡(약 2000평) 규모의 도매점으로 운영됐지만 신규 고객 유치와 일반 소비자 집객력이 비교적 낮다는 지적에 따라 소매점 결합 형태로 탈바꿈하게 됐다. 도매 매장은 4분의1 규모로 줄이고 인기 상품 위주로 운영한다. 나머지 면적은 떡볶이, 김밥, 붕어빵 등 K푸드를 비롯해 관광객 수요와 현지 식문화를 반영한 신선·즉석조리 식품 중심 매장으로 꾸몄다.

1만 2000여개의 섬으로 이뤄진 인도네시아는 물류 인프라 제약으로 소규모 소매상이 발달했다. 롯데마트는 이런 현지 유통 시장에 점진적으로 하이브리드 매장을 확대해 나갈 계획이다.

김현이 기자
2025-08-25 18면
