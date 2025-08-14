“예쁘다, 차야겠다” 김건희가 사랑한 ‘반클리프·바쉐론’ 대체 뭐길래?

이미지 확대 2022년 6월 스페인 동포 만찬간담회에 참석한 김건희 여사가 ‘반클리프 아펠’ 목걸이를 착용한 모습. 연합뉴스·반클리프 아펠 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2022년 6월 스페인 동포 만찬간담회에 참석한 김건희 여사가 ‘반클리프 아펠’ 목걸이를 착용한 모습. 연합뉴스·반클리프 아펠 홈페이지 캡처

이미지 확대 2022년 6월 스페인 동포 만찬간담회에 참석한 김건희 여사가 ‘반클리프 아펠’ 목걸이를 착용한 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2022년 6월 스페인 동포 만찬간담회에 참석한 김건희 여사가 ‘반클리프 아펠’ 목걸이를 착용한 모습. 연합뉴스

이미지 확대 김 여사에게 전달된 것으로 의심되는 바쉐론 콘스탄틴의 ‘히스토릭 아메리칸 1921’ 제품. 바쉐론 콘스탄틴 공식 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김 여사에게 전달된 것으로 의심되는 바쉐론 콘스탄틴의 ‘히스토릭 아메리칸 1921’ 제품. 바쉐론 콘스탄틴 공식 홈페이지 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

헌정사상 최초로 ‘구속된 전직 영부인’이 된 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사에 대해 법조계와 정치권에서는 유별난 ‘명품 사랑’ 등이 몰락을 자초했다는 평가가 나온다.특히 김 여사가 서희건설 회장과 사업가 서모씨로부터 각각 수천만원짜리 ‘반클리프 아펠’ 목걸이와 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 시계를 전달받은 정황이 드러나면서, 이들 명품 브랜드에 대한 관심도 쏟아지고 있다.14일 법조계에 따르면 서희건설 이봉관 회장이 김건희 특검팀에 제출한 자수서엔 이 회장이 2022년 3월 김 여사를 직접 만나 당선 축하 선물이라며 반클리프 아펠 목걸이를 줬다는 내용이 담겼다.실제 김 여사는 2022년 5월 윤 전 대통령 취임 후 공식 석상에 등장할 때마다 명품을 착용해 주목받았는데, 그해 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 회의 참석차 스페인을 방문했을 때 6000만원대 반클리프 아펠 목걸이를 착용하고 나타난 게 시작이었다.김 여사는 대통령 취임식(2022년 5월), 영화인과의 만찬(2022년 7월), 조코 위도도 인도네시아 대통령 부부 초청 공식 만찬(2022년 7월) 등에서도 반클리프 아펠 팔찌를 사용했다.프랑스 명품 브랜드 반클리프 아펠은 보석 세공사 아들 알프레드 반 클리프와 보석상 딸 에스텔 아펠 부부의 결혼으로 탄생한 브랜드다. 반클리프 아펠은 각국 왕실과 세계 유명 인사들이 즐겨 착용하며 ‘하이엔드 주얼리’의 대명사로 자리 잡았다.반클리프 아펠에서 가장 유명한 디자인은 1968년 네잎클로버 모양의 ‘알함브라’(Alhambra) 컬렉션이다.김 여사와 관련해 특검이 확보한 제품은 반클리프 아펠의 ‘스노우 플레이크 펜던트’로, 다이아몬드 스톤 71개(3.04캐럿)를 사용해 눈꽃 결정 모양을 형상화한 제품이다. 2022년 당시 가격은 6200만원이었다.스위스 명품 시계 브랜드 바쉐론 콘스탄틴에 대한 의혹도 나온다. 특검은 김 여사가 2022년 9월 로봇개 수입 업체를 운영하는 서모씨에게 5000만원대 바쉐론 콘스탄틴 시계를 받은 혐의를 수사하고 있다.바쉐론 콘스탄틴은 1755년 스위스 제네바에서 시작한 세계 최고(最古) 시계 브랜드다. 오데마 피게, 파텍 필립과 함께 시계 애호가들 사이에서 ‘세계 3대 시계’로 불린다.오랜 역사가 있는 만큼 황제 나폴레옹 1세, 미국 33대 대통령 해리 트루먼, 대한제국의 마지막 황제 순종이 이 브랜드의 시계를 소장했던 것으로 전해진다.김 여사에게 전달된 것으로 의심되는 제품은 바쉐론 콘스탄틴의 ‘히스토릭 아메리칸 1921’ 모델이다. 해당 제품의 가격은 5400만원에 달한다. 이 제품은 1920년대 미국 시장을 겨냥한 모델을 재해석한 것으로, 운전할 때 손목을 돌리지 않고 시간을 확인할 수 있도록 한 대각선 디자인이 특징이다.서씨는 시계를 김 여사에게 건넨 경위에 대해 “김 여사가 내 시계를 보고 ‘예쁘다. 해외 나갈 때 차야겠다’고 했다”며 “그러면서 ‘자신은 공무원이라 소문날 수 있다’고 얘기하길래 내가 대신 사준 것”이라고 진술한 것으로 알려졌다.