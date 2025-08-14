이마트, 모든 상품 5000원 이하 ‘오케이 프라이스’ 론칭

방금 들어온 뉴스

이마트, 모든 상품 5000원 이하 ‘오케이 프라이스’ 론칭

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-08-14 00:04
수정 2025-08-14 00:04
이마트는 전 품목 5000원 이하 자체 브랜드(PL)인 ‘오케이 프라이스’(5K PRICE)를 선보인다고 13일 밝혔다.

오케이 프라이스는 가공식품과 일상용품 중심의 초저가 브랜드다. 대표 상품은 3980원짜리 김(5g 12봉), 4480원짜리 3겹 화장지(30m 12롤), 4980원짜리 올리브유(500㎖) 등이 있다. 1~2인 가구를 겨냥해 용량을 기존 이마트 주력 판매상품보다 25~50%가량 줄였고, 이마트와 에브리데이 통합 매입을 통해 가격은 최대 70%까지 낮췄다. 이른바 ‘다이소’식 상품 구성이다.

오케이 프라이스 제품은 전국 이마트와 에브리데이 370여개 매장, 퀵커머스와 온라인몰 쓱닷컴 쓱배송을 통해 구매할 수 있다. 14일 162종을 먼저 출시하고 하반기 내 250종까지 확대한다.

김현이 기자
2025-08-14 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
