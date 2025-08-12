CJ제일제당 2분기 연속 역성장에도…‘일본 K-만두 열풍에 매출 37% 껑충’

2분기 영업익 11.3% 감소한 2351억원

일본·유럽 등 ‘K푸드 영토 확장’ 성과

국내 식품 소비 둔화와 미국 디저트 역성장의 여파로 CJ제일제당의 2분기 영업이익이 2351억원으로 지난해 같은 기간보다 11.3% 감소했다.12일 CJ제일제당에 따르면 CJ대한통운 제외 2분기 매출은 4조 3224억원으로 전년 대비 0.2% 소폭 감소했다. 상반기 매출은 8조6849억원, 영업이익은 4773억원으로 각각 1%와 9.7% 줄었다.주력 사업인 식품 부문의 2분기 영업이익은 901억원으로 전년 대비 34% 감소했다. 매출은 1% 줄어든 2조 6873억원을 기록했는데 국내가 1조 3185억원으로 전년 대비 5% 감소했으나 해외는 1조 3688억원으로 3% 성장했다.영업이익이 줄어든 것은 지난 1분기에 이어 2개 분기 연속이다. 해외의 경우 미주 원재료비 증가와 디저트 역성장 등이 영업이익 감소 요인으로 꼽혔다. 국내에서도 비용 절감 노력에도 불구하고 원부재료비 상승과 판매량 감소에 따른 원가 부담의 영향으로 이익이 감소했다. 다만 중국·일본 등지의 수익성 개선을 통해 이익 감소 폭을 축소했다는 설명이다.‘K푸드 영토 확장’은 계속해서 성과를 내고 있다. ‘비비고’의 인지도가 더 높아지고 미국, 유럽, 오세아니아, 일본 등 주요 국가에서 대형 유통 채널 입점이 확대됐다. 북미에서도 토네이도에 따른 생산 차질 여파를 겪은 디저트를 제외하면 냉동밥, 치킨, 롤, 피자 등의 품목이 성장했다.‘신영토 확장’ 주요 지역인 일본의 2분기 매출이 935억원으로 1년 만에 37%나 급등했다. 주력 제품인 비비고 만두와 과일 발효초 ‘미초’ 판매가 크게 늘었다. 오는 9월부터는 일본 내 처음으로 자체 설립한 생산기지인 치바현 만두 공장이 본격적으로 가동돼 성장에 드라이브를 건다는 방침이다. 이온, 코스트코, 아마존, 라쿠텐에 이어 최근에는 대형 플랫폼 돈키호테의 전국 매장에 비비고 브랜드 전용 매대를 확보했다.유럽 지역 매출도 25% 증가했다. 지난 1분기 프랑스 르클레흐, 카르푸에 이어 2분기 영국 대형 유통 채널인 모리슨에 비비고 제품을 입점시켰다. 그리스, 스페인 등 신규 국가로 외형 확대도 지속했다.바이오 사업 부문은 매출 1조 798억원, 영업이익 1024억원으로 각각 2%와 8% 증가했다. 피드앤케어 사업은 매출 5553억원(-3%)과 영업이익 426억원(+25%)을 냈다.