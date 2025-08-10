‘K뷰티 왕관은 미국에 있다’…시총 1위 된 ‘새내기’ 에이피알 비결은

2분기 미국 매출 비중 29% 국내 제쳐

아모레·LG생건 제치고 화장품주 1위

에이피알이 유가증권시장(코스피) 상장 1년 6개월 만에 화장품주 시가총액 1위에 올랐다. K뷰티의 중심지로 떠오른 북미에 집중했던 게 성과로 이어졌다는 분석이다.10일 화장품 업계에 따르면 에이피알 주가는 지난 8일 23만원(종가 기준), 시총은 8조 7501억원으로 화장품 상장사 1위, 코스피 65위를 기록했다. 지난 6월 23일 LG생활건강을 제치고 화장품주 2위에 올라선 지 두 달도 안 돼 이달 6일 2분기 영업이익 846억원을 발표하며 아모레퍼시픽을 추월했다. 현재 LG생활건강은 코스피 시총 101위, 아모레퍼시픽은 75위다.에이피알 성장세는 시총 25조원, 코스피 5위를 기록했던 2015년 아모레퍼시픽의 전성기에 비교될 정도다. 다만 무대가 중국과 면세에서 미국·온라인으로 옮겨갔다.2년 전 미국 모델 헤일리 비버가 SNS에서 에이피알의 미용기기를 사용하는 모습이 노출돼 주목받았고, 이후 브랜드 인지도가 높아지며 해외 매출 비중이 지난해 말 55%에서 올해 2분기 78%로 뛰었다. 특히 미국 비중이 29%로 국내(22%)를 넘어섰다. 같은 기간 아모레퍼시픽의 서구권 매출 비중은 17.8%, LG생활건강의 북미 매출은 9% 수준이다.미국에서 아마존, 틱톡샵 등 온라인몰 중심의 직접 판매 전략으로 오프라인 고정비를 줄이고 유행에 유연하게 대응할 수 있었던 점도 주효했다.권우정 교보증권 애널리스트는 “미국에서 단순히 주류가 아닌 트렌드 세터 역할을 수행 중”이라면서 “7월 아마존 프라임 데이 행사에서 메디큐브(에이피알 브랜드)가 점유율 1위(9.3%)를 기록해 2~3위와 2배 가까운 격차를 보였다”고 했다.에이피알은 하반기 미국 대형 뷰티 유통망인 ‘얼타 뷰티’ 입점으로 오프라인 확장에 나선다. 화장품은 소매가 대비 수출 원가가 낮고 프랑스, 일본 등 글로벌 기업들이 경쟁하는 만큼 미국의 상호관세 부과 조치 영향도 제한적일 것이란 낙관론도 조심스럽게 나온다.신재하 에이피알 부사장은 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 “관세로 인해 전사 영업이익은 1% 이내 감소할 가능성이 있다”고 말했다.