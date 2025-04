영국인도 반한 ‘K-애프터눈티’…BBQ, 송리단길점서 영국상공회의소 행사 성료

BBQ, 영국상공회의소 행사서 ‘K-애프터눈티’ 선보여

주한영국부대사 등 주요 인사 50명과 네트워킹 형성 행사

딸기 애프터눈티 세트 등 4월말까지 ‘러브 인 런던’ 프로모션

이미지 확대 15일 서울 송파구 BBQ빌리지 송리단길점에서 개최된 주한영국상공회의소(British Chamber of Commerce in Korea)의 루신다 워커(Lucinda Walker) 소장이 자체 커뮤니케이션 공식 티타임 행사에 참석한 내빈들에게 애프터눈티 행사를 진행하게 된 배경에 대해 설명하고 있다. 2025.4.15. BBQ 제공 닫기 이미지 확대 보기 15일 서울 송파구 BBQ빌리지 송리단길점에서 개최된 주한영국상공회의소(British Chamber of Commerce in Korea)의 루신다 워커(Lucinda Walker) 소장이 자체 커뮤니케이션 공식 티타임 행사에 참석한 내빈들에게 애프터눈티 행사를 진행하게 된 배경에 대해 설명하고 있다. 2025.4.15. BBQ 제공

이미지 확대 서울 송파구 BBQ빌리지 송리단길점에서 15일 주한영국상공회의소(British Chamber of Commerce in Korea)의 자체 커뮤니케이션 공식 티타임 행사가 진행되고 있다. 2025.4.15. BBQ 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구 BBQ빌리지 송리단길점에서 15일 주한영국상공회의소(British Chamber of Commerce in Korea)의 자체 커뮤니케이션 공식 티타임 행사가 진행되고 있다. 2025.4.15. BBQ 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“찰스 3세 국왕이 오시면 BBQ 송리단길점에 꼭 모시고 싶다.”국내 대표 치킨 브랜드 BBQ가 BBQ가 주한영국상공회의소(British Chamber of Commerce in Korea·BCCK)의 자체 커뮤니케이션 공식 티타임 행사를 성공적으로 개최하며 글로벌 외식 프랜차이즈로서 위상을 높였다.제너시스BBQ 그룹(회장 윤홍근)은 지난 11일 BBQ 빌리지 송리단길점에서 열린 BCCK 주최 공식 티파티인 ‘BCCK 스트로베리 애프터눈 티(Strawberry Afternoon Tea)’를 성공적으로 진행했다고 15일 밝혔다.이 자리에는 개러스 와이어(Gareth Weir) 주한영국부대사, 루신다 워커(Lucinda Walker) BCCK 소장을 비롯해 영국 기관 및 기업 관계자 약 50명이 참석했다. 한국에서 활발히 활동하며 국내외에서 인기를 얻은 영국인 K-푸드 먹방 유튜버 조쉬도 함께했다.BBQ는 오는 30일까지 빌리지 송리단길점에서 봄을 맞아 ‘러브 인 런던(Love in London)’ 프로모션을 진행 중이다. 영국 감성을 현대적으로 재해석한 특별 메뉴 ‘딸기 애프터눈 티 세트’를 통해 고객들에게 색다른 미식 경험을 제공하고 있다.BCCK는 한국과 영국을 오가며 사업을 준비하는 사람들 간의 네트워킹 행사를 영국대사관과 함께 기획하던 차에 이번 프로모션 소식을 접하고 빌리지 송리단길점을 대관했다.서울에서 손꼽히는 벚꽃 명소인 석촌호수 옆에 자리한 BBQ 송리단길점은 최근 내부도 벚꽃 테마로 화려하게 장식해 실내외 모두 봄의 정취를 한껏 느낄 수 있도록 했다.이번 티파티에서 참석자들은 클래식 딸기 애프터눈티 세트, 한정판 딸기맥주, 카라멜 리큐르 치즈케이크 등 프로모션 한정 메뉴는 물론 황금올리브치킨과 양념치킨 등 K-치킨도 함께 맛보며 즐거운 시간을 보냈다.개러스 와이어 주한영국부대사는 “BBQ라는 세계적인 K-치킨 브랜드가 영국인들이 사랑하는 대표적 음식이자 문화인 애프터눈티를 신메뉴로 개발했다는 점이 인상적이었다”며 “이를 계기로 양국 간에 141년간 이어져 온 경제 및 문화 교류의 장이 더 커지길 바란다”고 깊은 감사를 전했다.이번 행사를 주최한 BCCK의 루신다 워커 소장은 “영국 국왕이 한국에 방문한다면 BBQ 빌리지 송리단길점에 꼭 모시고 싶다”며 “한국에서도 공간과 음식을 통해 영국의 정서를 품격 있게 표현해낼 수 있다는 사실에 놀랐고, 앞으로도 자주 방문하겠다”고 소감을 밝혔다.