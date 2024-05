“울릉도에서 등반·하이킹을”…코오롱스포츠, 아웃도어 챌린지 개최

이미지 확대 DARE TO DIVE ULLEUNG 포스터. 코오롱Fnc 제공 닫기 이미지 확대 보기 DARE TO DIVE ULLEUNG 포스터. 코오롱Fnc 제공

박은서 기자

코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 아웃도어 브랜드 ‘코오롱스포츠’가 경북 울릉도에서 아웃도어 챌린지를 개최한다.코오롱FnC는 6월 28~30일 아웃도어 챌린지 ‘DARE TO DIVE ULLEUNG’을 2박 3일간 개최한다. 참가자는 울릉도라는 미지의 자연 안에서 코오롱스포츠가 제시하는 코스와 액티비티 미션에 도전하게 된다.17일 공식 홈페이지인 코오롱스포츠닷컴(www.kolonsport.com)의 솟솟클럽을 통해 관련 페이지를 오픈하고 오는 24일 정오부터 참가 티켓을 판매한다.챌린지는 고난도의 아웃도어 미션으로 구성된다.첫 번째 미션은 울릉도에 도착한 후 주어진 시간 안에 코오롱스포츠의 베이스 캠프에 도달해야 하는 것이다.두 번째 미션은 3가지 중 하나를 선택해야 한다. ▲울릉도의 다양한 릿지(Ridge·암벽 등반에서 봉우리들을 잇는 산릉, 산등성, 바위 따위를 이르는 말)를 등반하는 DARE TO CLIMB, ▲하이킹을 통해 울릉도의 깊은 숲속을 종주하는 DARE TO HIKE, ▲14km 거리의 울릉도의 길을 빠르게 완주하는 DARE TO TRAILRUN 등이 있다. 각 코스의 전문가 마스터가 함께 참가자들을 조력한다.코오롱스포츠는 미션에 필요한 서바이벌 키트, 각종 식량과 식품, 간식은 물론 지도와 미션별 일지, 방수 가이드북도 제공할 예정이다. 완주한 참가자에겐 완주 기념품도 증정한다. 참가비는 45만원이다.