전기차 100만대인데 동네 정비소 수리 한계…정비업계, 공동작업장 도입 제안

2026 오토살롱테크 컨퍼런스 고양서 개최
보증 끝나는 차량 늘지만 장비·인력 부족
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유영준 카테크 대표가 지난 23일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 ‘2026 오토살롱테크’ 컨퍼런스에서 발표하고 있다.
한국자동차기자협회 제공
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국내 전기차 보급이 100만대를 넘어섰지만 동네 정비소에서는 고전압 배터리 등 주요 부품을 수리할 장비와 전문 인력을 확보하기 어려워 사후 관리 체계 개선이 시급하다는 지적이 나왔다. 정비업계는 고가의 장비와 전문 인력을 공동으로 활용하는 권역별 정비작업장 도입을 대안으로 제시했다.
한국자동차기자협회(KAJA)는 지난 23일 경기 고양 킨텍스에서 오토살롱테크 조직위원회와 공동으로 ‘2026 오토살롱테크 컨퍼런스’를 개최했다. 지난 6월 말 기준 국내 전기차 누적 등록 대수는 109만 5000대로 전체 자동차의 4.1%를 차지한다. 2017~2018년부터 보급된 초기 전기차의 일반 부품 보증 기간은 상당수 끝났고, 고전압 배터리도 차종에 따라 보증 만료 시점이 다가오면서 정비 수요가 늘어날 전망이다.
하지만 일반 정비업체가 전기차 수리 시설을 갖추기에는 부담이 크다. 유영준 카테크 대표는 전기차 정비 공간 한 곳에 절연 보호구와 정밀 진단기, 배터리 탈착 장비 등을 마련하려면 1500만~3000만원 이상의 초기 투자가 필요하다고 추산했다. 자동차전문정비업의 등록 최소 면적은 50㎡(약 15평)로, 고전압 배터리 작업에 필요한 별도 공간과 안전시설을 확보하기도 쉽지 않다. 완성차 업체의 정비 정보와 전용 진단 기능에 대한 접근이 제한적인 점도 걸림돌로 꼽혔다.
이에 김종남 카포스 서울조합 이사장은 서울시 권역별로 전기차 정비 공동작업장을 설치하는 방안을 제안했다. 동네 정비소에서 차량을 접수한 뒤 전문 작업이 필요한 경우 공동작업장에 의뢰하고, 고전압 안전교육을 이수한 정비사들이 장비와 시설을 함께 활용해 수리하는 방식이다. 김 이사장은 국토교통부에 전문정비업의 전기차 작업 범위와 공동작업장 인정 기준 마련을, 서울시에는 시범사업과 부지·예산 지원을 요청했다.
윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)이 23일 서울시의회 제1대회의실에서 개최한 ‘잠실고 학급 증설을 위한 학부모 토론회’가 학부모 50여명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다. 이날 서울시교육청은 잠실고 학급 증설에 대해 “매우 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혀 학급 확대에 대한 기대를 높였다. 토론회는 잠실고 학급 증설의 타당성을 점검하고, 고교 내신 5등급제와 고교학점제 도입 속에서 소규모 학교가 마주한 구조적 한계를 짚어보는 자리였다. 고려대학교 교육학과 홍후조 교수가 발제자로 나섰고, 종로학원 임성호 대표, 한국교육개발원 이승호 학교·제도연구실장, 잠실고 박라진 학부모회장, 서울시교육청 김오영 학교지원과장이 패널로 토론에 동참했다. 현장 축사는 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원, 이희원 교육위원회 부위원장, 서울시교육청 김덕희 행정국장이 맡았다. 아울러 더불어민주당 김정우 교육위원의 사회로 같은 당 선정환·김현우 의원도 자리를 함께해, 잠실고의 교육 환경 개선을 두고 여야가 초월적 공감대를 형성했다. 발제에 나선 홍후조 교수는 학생들의 실제 진학 수요에 발맞추어 학급 수를 확대해야 한다고 역설하며 내신 5등급제와 고교학점제 등 현행
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하성용 중부대 교수와 이병학 차량기술사회 회장은 전기차와 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 첨단운전자지원시스템(ADAS) 확산으로 정비 업무가 전자 진단과 소프트웨어 검증 중심으로 변화하고 있다고 진단했다. 이에 따라 전문 인력 교육과 정비 정보 접근성 개선, 수리 후 안전성 검증 체계 구축 등이 필요하다고 강조했다.
세줄 요약
- 전기차 100만대 시대, 정비 수요 급증 전망
- 동네 정비소, 고전압 배터리 수리 한계 지적
- 권역별 공동작업장 도입과 교육 강화 제안
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