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현대차 ‘아반떼 N 모노크롬’ 29일 판매 시작

현대자동차가 19일 고성능 브랜드 N의 특별 모델인 ‘아반떼 N 모노크롬’을 공개했다. 블랙(검은색)과 퍼포먼스 블루(파란색) 두 가지 단색 모델로 출시되는 아반떼 N 모노크롬은 전용 단조 휠과 단색의 전·후면 범퍼 및 브레이크 캘리퍼, 스티어링 휠 버튼 등을 적용해 디자인의 통일감을 높였다. 오는 29일 국내 판매를 시작한다. 사진은 아반떼 N 모노크롬 블랙(왼쪽)과 퍼포먼스 블루 모델.

현대자동차 제공