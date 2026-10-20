현대차 ‘아반떼 N 모노크롬’ 29일 판매 시작

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

현대차 ‘아반떼 N 모노크롬’ 29일 판매 시작

입력 2026-10-20 00:11
수정 2026-10-20 00:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
현대차 ‘아반떼 N 모노크롬’ 29일 판매 시작
현대차 ‘아반떼 N 모노크롬’ 29일 판매 시작 현대자동차가 19일 고성능 브랜드 N의 특별 모델인 ‘아반떼 N 모노크롬’을 공개했다. 블랙(검은색)과 퍼포먼스 블루(파란색) 두 가지 단색 모델로 출시되는 아반떼 N 모노크롬은 전용 단조 휠과 단색의 전·후면 범퍼 및 브레이크 캘리퍼, 스티어링 휠 버튼 등을 적용해 디자인의 통일감을 높였다. 오는 29일 국내 판매를 시작한다. 사진은 아반떼 N 모노크롬 블랙(왼쪽)과 퍼포먼스 블루 모델.
현대자동차 제공


현대자동차가 19일 고성능 브랜드 N의 특별 모델인 ‘아반떼 N 모노크롬’을 공개했다. 블랙(검은색)과 퍼포먼스 블루(파란색) 두 가지 단색 모델로 출시되는 아반떼 N 모노크롬은 전용 단조 휠과 단색의 전·후면 범퍼 및 브레이크 캘리퍼, 스티어링 휠 버튼 등을 적용해 디자인의 통일감을 높였다. 오는 29일 국내 판매를 시작한다. 사진은 아반떼 N 모노크롬 블랙(왼쪽)과 퍼포먼스 블루 모델.

현대자동차 제공

2026-10-20 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로