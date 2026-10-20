하이브리드보다 700만원 저렴… 벤츠, 전기 세단 몰고 한국 공략

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메르세데스 벤츠 ‘디 올-뉴 일렉트릭 CLA’.
메르세데스 벤츠 코리아 제공
메르세데스 벤츠 코리아 제공
메르세데스 벤츠가 5000만원대 전기 세단과 9000만원대 전기 스포츠유틸리티차(SUV)를 선보이며 국내 시장 공략에 나섰다. 전기 세단 기본형은 같은 차종의 마일드 하이브리드보다 700만원 저렴해, 통상 전기차가 더 비싼 것과 대조적이다.
메르세데스 벤츠 코리아는 19일 서울 성수동에서 전기 세단 ‘디 올-뉴 일렉트릭 CLA’와 전기 SUV ‘디 올-뉴 일렉트릭 GLC’를 출시했다. CLA는 5290만~6770만원으로, 기본형은 마일드 하이브리드 모델(5990만원)보다 700만원 저렴하다. 한 번 충전하면 342~474㎞를 달린다. GLC는 9000만~9480만원으로, 1회 충전 주행거리는 448㎞다. 두 차량 모두 중국 CATL의 배터리를 사용한다.
두 차량은 급속 충전으로 배터리 잔량을 10%에서 80%까지 채우는 데 약 20~22분이 걸린다. 인공지능(AI) 음성 비서와 티맵 길 안내, 지니뮤직 등 국내 서비스도 제공한다. 사전 계약은 CLA 약 1000건, GLC 약 2500건을 기록했으며 다음 달 중순부터 고객에게 인도된다.
2026-10-20 B4면
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