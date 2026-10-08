2027 쏘나타 출시… ‘블랙 N 라인’ 신설

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2027 쏘나타 출시… ‘블랙 N 라인’ 신설

입력 2026-10-08 00:27
수정 2026-10-08 00:27
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2027 쏘나타 출시… ‘블랙 N 라인’ 신설
2027 쏘나타 출시… ‘블랙 N 라인’ 신설 현대자동차가 7일 브랜드 대표 중형 세단 쏘나타의 연식 변경 모델 ‘2027 쏘나타 디 엣지’를 출시하고, 블랙 외장 디자인 요소를 적용한 ‘블랙 N 라인’ 트림을 신설했다. 가격은 가솔린 2.0 모델 기준 3675만원이고, 하이브리드는 세제 혜택 적용 전 기준 4212만원이다. 사진은 ‘2027 쏘나타 디 엣지 블랙 N 라인’의 모습.
현대차 제공


현대자동차가 7일 브랜드 대표 중형 세단 쏘나타의 연식 변경 모델 ‘2027 쏘나타 디 엣지’를 출시하고, 블랙 외장 디자인 요소를 적용한 ‘블랙 N 라인’ 트림을 신설했다. 가격은 가솔린 2.0 모델 기준 3675만원이고, 하이브리드는 세제 혜택 적용 전 기준 4212만원이다. 사진은 ‘2027 쏘나타 디 엣지 블랙 N 라인’의 모습.

현대차 제공

2026-10-08 B4면
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