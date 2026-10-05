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기아 내수 판매, 현대차 첫 추월

입력 2026-10-05 22:03
수정 2026-10-05 22:03
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기아 내수 판매, 현대차 첫 추월
기아 내수 판매, 현대차 첫 추월 기아가 지난 3분기 국내에서 14만 522대를 판매해 이른바 ‘형님’인 현대자동차(13만 1468대)를 분기 기준으로 처음 추월했다. 1998년 현대차그룹 편입 이후부터 따져도 28년 만이다. 현대차가 파업과 신차 교체기 등의 영향으로 주춤한 사이 기아는 스포츠유틸리티차량(SUV)과 다양한 전기차 라인업을 앞세워 판매를 늘렸다. 사진은 5일 경기 광명시 기아 오토랜드 광명에서 출고를 앞둔 레저용차량(RV)들.
연합뉴스


기아가 지난 3분기 국내에서 14만 522대를 판매해 이른바 ‘형님’인 현대자동차(13만 1468대)를 분기 기준으로 처음 추월했다. 1998년 현대차그룹 편입 이후부터 따져도 28년 만이다. 현대차가 파업과 신차 교체기 등의 영향으로 주춤한 사이 기아는 스포츠유틸리티차량(SUV)과 다양한 전기차 라인업을 앞세워 판매를 늘렸다. 사진은 5일 경기 광명시 기아 오토랜드 광명에서 출고를 앞둔 레저용차량(RV)들.

연합뉴스

2026-10-06 B3면
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