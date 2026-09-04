유럽서 ‘전기차 심장’ 첫 생산 돌입… 현대모비스, 슬로바키아 공장 가동

2500억원 투입, EU시장 정조준

이미지 확대 이규석(오른쪽) 현대모비스 사장이 2일(현지시간) 슬로바키아 노바키의 신공장 가동식에서 로베르트 피초 슬로바키아 수상에게 생산라인을 소개하고 있다.

현대모비스 제공 닫기 이미지 확대 보기 이규석(오른쪽) 현대모비스 사장이 2일(현지시간) 슬로바키아 노바키의 신공장 가동식에서 로베르트 피초 슬로바키아 수상에게 생산라인을 소개하고 있다.

현대모비스 제공

세줄 요약 현대모비스가 슬로바키아 노바키에 유럽 첫 전동화 구동 시스템(PE시스템) 공장을 가동했다. 연간 28만대 생산 능력을 갖춘 이 공장은 배터리시스템에 이어 전기차 핵심 부품 현지 생산망을 완성하며, 유럽 완성차 고객 대응과 물류 효율화를 노린다. 슬로바키아 노바키 PE시스템 신공장 가동

전기차 핵심 구동장치 유럽 첫 현지 생산

글로벌 완성차 고객 확대와 물류 효율화

2026-09-04 B2면

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현대모비스가 유럽에서 처음으로 전기차의 ‘심장’으로 불리는 전동화 구동 시스템(PE시스템)을 생산하며 글로벌 완성차 고객 확대에 나선다. 현대자동차·기아를 넘어 유럽 완성차 업체로 고객 기반을 넓히기 위한 현지 생산 전략이다.현대모비스는 2일(현지시간) 슬로바키아 트렌친주 노바키에서 이규석 사장과 로베르트 피초 슬로바키아 수상이 참석한 가운데 PE시스템 신공장 가동 기념행사를 열었다고 3일 밝혔다.PE시스템은 전기모터와 인버터(전류 전환장치), 감속기를 통합한 전기차 핵심 구동장치다.현대모비스가 약 2500억원을 투입해 약 2년간 조성한 공장은 10만 6000㎡ 부지에 들어섰으며 연간 최대 28만개의 PE시스템을 생산할 수 있다. 현대모비스는 체코와 스페인에서 배터리시스템(BSA)을 생산하고 있어, 노바키 공장의 가동으로 유럽 현지에서 배터리뿐 아니라 전기차 구동 시스템까지 생산할 수 있게 됐다.노바키 공장은 현대차·기아뿐 아니라 글로벌 완성차 고객을 겨냥한 생산거점이라는 점에서도 의미가 있다. 슬로바키아에는 기아와 함께 폭스바겐, 스텔란티스, 볼보 등 글로벌 완성차 업체들이 대거 포진해 있다. 완성차 생산시설 가까이에서 핵심 부품을 생산하면 물류비와 공급 시간을 줄이고 고객사의 수요 변화에도 빠르게 대응할 수 있다.현대모비스는 유럽에서 글로벌 완성차를 겨냥한 생산망을 꾸준히 넓혀 왔다. 2023년 폭스바겐과 배터리시스템 공급계약을 맺은 뒤 이듬해 스페인에 전용 공장을 착공해 올해 양산에 들어갔다. 지난 3월에는 헝가리에서 메르세데스-벤츠용 섀시모듈 공장을 가동했다. 슬로바키아 전동화 구동 시스템 공장까지 추가되면서 유럽 내 글로벌 고객사 대응 범위도 넓어졌다.현대모비스는 현재 10% 수준인 글로벌 고객사 매출 비중을 2033년까지 40% 수준으로 확대한다는 목표를 가지고 있다.