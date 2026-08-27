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‘S클래스’, 부분변경인데 절반 이상 바꿨다

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-08-27 00:17
수정 2026-08-27 00:17
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메르세데스-벤츠 코리아

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차량 구성 요소의 50% 이상을 개발·개선한 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’. 메르세데스-벤츠 코리아 제공
차량 구성 요소의 50% 이상을 개발·개선한 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’.
메르세데스-벤츠 코리아 제공


메르세데스-벤츠 코리아가 플래그십 세단 S-클래스의 부분변경 모델 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’와 ‘더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스’를 공식 출시하고 국내 고객 인도를 시작한다.

두 모델은 지난 5월 18일부터 사전 계약을 진행해 지난 18일 기준 2500대 이상의 사전 계약을 기록했다.

더 뉴 S-클래스는 차량 구성 요소의 50% 이상을 새롭게 개발하거나 개선하며 현세대 출시 이후 가장 큰 폭의 변화를 거쳤다. 디자인과 실내 안락함을 비롯해 디지털 경험, 주행 및 안전 기술을 전반적으로 강화했다.

더 뉴 마이바흐 S-클래스 역시 대대적인 업데이트를 통해 고급 소재와 장인정신을 바탕으로 럭셔리와 안락함을 강화했다. 특히 뒷좌석 중심의 실내 구성을 통해 최상위 수준의 승차 경험을 제공한다.

두 모델에는 메르세데스-벤츠의 차량 운영체제 ‘MB.OS’ 기반 최신 MBUX가 적용됐다. MB.OS는 인포테인먼트와 주행 보조, 차체 및 편의 기능 등 차량의 주요 시스템을 하나의 지능형 생태계로 연결하고, 무선 업데이트를 통해 지속적인 기능 향상을 지원하는 통합 운영체제다.

메르세데스-벤츠 코리아는 한국 고객의 이용 환경과 선호도를 반영한 디지털 경험도 강화했다. 티맵 오토, LG유플러스 라이브TV+, 지니뮤직, 밀리의서재 오디오북 등 국내 고객 맞춤형 디지털 서비스도 지원한다. 최신 운전자 보조 시스템인 ‘MB.드라이브 어시스트’도 적용했다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스는 4종의 롱 휠베이스 모델과 2종의 스탠다드 휠베이스 모델 등 총 6개 라인업으로 구성됐다. 가격은 1억 5400만원부터 2억 7000만원까지다. 출시를 기념해 ‘S 450 4MATIC Long AMG 라인 플러스 에디션’과 ‘S 500 4MATIC Long 스파클링 블랙 에디션’도 각각 140대 한정 판매한다.

더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스는 3개 라인업으로 구성되며 가격은 3억 1700만원부터 4억 700만원까지다.﻿
하종훈 기자
세줄 요약
  • S-클래스·마이바흐 S-클래스 국내 출시 발표
  • S-클래스, 절반 이상 새 개발·개선 적용
  • MB.OS 기반 MBUX와 국내 서비스 강화
2026-08-27 B4면
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