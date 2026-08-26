AI 두뇌로 달리는 전기차·로보택시… 진화하는 미래 모빌리티

2026 퓨처 모빌리티 위크

이미지 확대 개인용 항공기 탈 날 언제 올까 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’가 개막한 25일 서울 강남구 코엑스에 마련된 항공교통 솔루션 기업 ‘팔네트웍스’의 전시장에서 관람객들이 첨단 개인용 항공기를 관람하고 있다. 27일까지 열리는 이번 행사에서는 국내 전기차 전문 전시회인 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열려 최신 모빌리티 기술을 한자리에서 볼 수 있다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 개인용 항공기 탈 날 언제 올까 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’가 개막한 25일 서울 강남구 코엑스에 마련된 항공교통 솔루션 기업 ‘팔네트웍스’의 전시장에서 관람객들이 첨단 개인용 항공기를 관람하고 있다. 27일까지 열리는 이번 행사에서는 국내 전기차 전문 전시회인 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전’, ‘2026 무인이동체X민군협력엑스포’가 동시에 열려 최신 모빌리티 기술을 한자리에서 볼 수 있다.

도준석 전문기자

세줄 요약 서울 코엑스에서 2026 퓨처 모빌리티 위크가 개막해 EV트렌드코리아, AME, 무인이동체 X 민군협력 엑스포가 함께 열렸다. 기아, KGM, 볼보, BYD가 다양한 전기차와 SDV를 선보였고, 에이투지와 SWM은 로보택시와 AI 자율주행 기술을 공개했다. 코엑스서 퓨처 모빌리티 위크 개막

전기차·자율주행·무인이동체 동시 전시

로보택시·피지컬 AI 기술 경쟁 부각

2026-08-26 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미래 모빌리티의 최신 핵심 기술을 한자리에서 둘러볼 수 있는 ‘2026 퓨처 모빌리티 위크’가 25일 서울 강남구 코엑스에서 막을 올렸다. 전기차 경쟁이 ‘얼마나 멀리 달리느냐’를 넘어 ‘얼마나 스스로 판단하느냐’로 확장되고, 인공지능(AI)이 복잡한 도로 상황을 이해·추론하는 자율주행 기술도 진화하고 있음을 볼 수 있다.이번 행사는 전기차 전문 전시회인 ‘EV트렌드코리아 2026’과 ‘2026 자율주행모빌리티산업전(AME 2026)’, 드론과 방산 로봇 기술을 아우르는 ‘2026 무인이동체 X 민군협력 엑스포’까지 역대 최대 규모로 꾸려졌다.EV트렌드코리아에서 두드러진 변화는 전기차의 ‘외연 확대’다. 기아는 소형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘EV3’, 패밀리 전기 SUV ‘EV5’와 함께 7인승 목적기반차량(PBV)인 ‘PV5 패신저’를 전시하며 일상과 레저, 비즈니스 등 다양한 활용성을 강조했다.전기차의 범위는 차종뿐 아니라 동력원에서도 넓어졌다. KG모빌리티(KGM)는 도심 주행 시 최대 94%까지 전기차 모드로 주행할 수 있는 SUV ‘액티언 하이브리드’를 비롯해 리튬인산철(LFP) 배터리를 적용한 전기 SUV ‘토레스 EVX’를 선보였고, 전기차의 장점에 픽업의 적재·활용성을 더한 전기 픽업 ‘무쏘 EV’도 제시했다.전기차 자체의 경쟁도 배터리와 주행거리만으로 설명하기 어려워지고 있다. 볼보자동차는 엔비디아·퀄컴과 공동 개발한 지능형 플랫폼 ‘휴긴 코어’를 적용해 무선 업데이트를 지원하는 플래그십 전기 세단 ‘ES90’으로 소프트웨어중심 차량(SDV) 경쟁력을 강조했다. BYD는 순수 전기 SUV ‘아토3 플러스’와 독자 플러그인 하이브리드(PHEV) 기술을 적용한 중형 SUV ‘씨라이언 6 DM-i’를 전시하는 등 경쟁 영역은 차량의 용도와 소프트웨어 경험까지로 넓어지고 있다.올해로 3회째를 맞은 AME에선 자동차의 ‘두뇌’를 바꾸는 AI 경쟁이 두드러졌고, 피지컬 AI와 E2E(엔드투엔드) 자율주행이 핵심 기술로 떠올랐다. 오토노머스에이투지는 레벨4 자율주행 셔틀 ‘로이’와 글로벌 시장을 겨냥한 로보택시 솔루션을 공개했다. 라이드플럭스는 무인 자율주행차와 간선 물류용 화물트럭 AI 소프트웨어를, SWM은 서울 강남 도심을 실제로 달리는 로보택시 기술을 각각 선보였다.마르코 파보네 미국 스탠퍼드대 교수 겸 엔비디아 AI 부문 시니어 디렉터는 기조연설에서 엔비디아의 추론 기반 피지컬 AI 파운데이션 모델 ‘알파마요’를 거론하며 “자율주행을 넘어 휴머노이드, 사족보행 로봇까지 폭넓게 적용될 것”이라고 강조했다.알파마요는 광범위하고 다양한 데이터로 학습해 복잡한 상황을 추론하고 스스로 행동하도록 설계된 피지컬 AI 모델이다.