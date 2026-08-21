현대차 “美메타플랜트 생산 2028년까지 80만대”…관세가 앞당긴 현지화

30만대서 50만대 거쳐 최대 80만대로 확대

美판매차 80% 현지생산 2029년으로 앞당겨

무뇨스 “관세가 현지화에 속도”…투자 본격화

테슬라·도요타 넘어 美 최대 단일 생산기지

이미지 확대 정의선 현대차그룹이 지난해 3월 미국 조지아주 메타플랜트아메리카(HMGMA) 준공식에서 아이오닉5 전기차에 서명하고 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 정의선 현대차그룹이 지난해 3월 미국 조지아주 메타플랜트아메리카(HMGMA) 준공식에서 아이오닉5 전기차에 서명하고 있다.

현대차그룹 제공

세줄 요약 현대차그룹이 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카의 2028년 생산능력을 기존 50만대에서 70만~80만대로 높이는 방안을 검토한다. 미국 판매 차량의 현지 생산 비중도 2029년까지 80% 이상으로 끌어올릴 계획이다. 관세 부담과 미국 시장 확대가 증설 배경이다. 메타플랜트 생산능력 80만대 확대 검토

미국 판매차 80% 현지생산 목표 1년 앞당김

관세와 미국 수요가 현지화 전략 가속

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현대자동차그룹이 지난해 준공식을 연 미국 조지아주 ‘메타플랜트 아메리카’(HMGMA)의 연간 생산능력을 최대 80만대까지 늘리는 방안을 검토한다. 현대차가 미국에서 판매하는 차량 10대 중 8대 이상을 현지에서 생산하는 시점도 기존 계획보다 1년 앞당긴다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책이 현대차그룹의 현지화 전략에 속도를 붙인 것으로 풀이된다.호세 무뇨스 현대차 대표이사(사장)는 20일(현지시간) CNBC와의 인터뷰에서 HMGMA의 2028년 연간 생산능력 목표를 기존 50만대에서 70만~80만대로 높이는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 이를 통해 현대차의 미국 내 판매 차량 가운데 현지 생산 비중을 2024년 약 40%에서 2029년까지 80% 이상으로 끌어올린다는 계획이다.HMGMA의 몸집은 당초 계획보다 계속 커지고 있다. 현대차그룹이 2022년 조지아주 브라이언카운티에 55억 4000만 달러를 투자해 공장을 짓겠다고 발표했을 당시 연간 생산능력은 30만대였다. 지난해 3월 준공식에서는 하이브리드차 생산을 추가하며 2028년까지 50만대 체제를 구축하겠다고 밝혔다. 이번 구상이 현실화하면 최초 계획보다 생산능력이 최대 2.7배로 늘어난다.현지화 목표 달성 시점도 빨라졌다. 현대차는 지난해 9월 CEO 인베스터데이에서 2030년까지 미국 판매 차량의 80% 이상을 미국에서 생산하겠다고 밝혔다. 이번에는 이를 2029년까지 달성하겠다고 제시해 목표 시점을 1년 앞당겼다. 현대차그룹은 HMGMA 외에도 현대차 앨라배마 공장과 기아 조지아 공장을 운영하고 있다.배경에는 미국의 자동차 관세가 있다. 미국은 지난해 한국산 자동차와 자동차 부품에 25%의 품목관세를 부과했다가 한미 관세 협상에 따라 지난해 11월부터 15%로 낮췄다. 관세 부담은 줄었지만 한국에서 생산해 미국으로 수출하는 차량에는 여전히 15% 관세가 부과된다. 무뇨스 사장도 “관세가 현지화 계획에 속도를 내는 데 도움을 줬다”고 말했다. 관세가 단기적인 비용 부담을 넘어 완성차 업체의 생산 거점 재편을 촉진하는 셈이다.HMGMA가 연간 80만대 생산능력을 갖추면 테슬라와 도요타 등을 제치고 단일 공장 기준 미국 최대 규모의 완성차 생산기지가 될 전망이다.미국 시장의 중요성이 커진 것도 증설 배경이다. 현대차는 지난해 미국에서 제네시스를 포함해 98만 4017대를 판매해 3년 연속 역대 최대 실적을 냈고, 기아도 85만 2155대로 처음 연간 판매 80만대를 넘어섰다. 특히 현대차의 북미 하이브리드차 판매는 지난해 47% 늘었다. 전기차 수요 증가세가 예상보다 더딘 가운데 하이브리드차가 빠르게 성장하면서 전기차와 하이브리드차를 함께 생산할 수 있는 HMGMA의 활용 가치도 커졌다. 무뇨스 사장은 “미국은 한국을 제외하면 세계에서 가장 중요한 시장”이라며 2028년까지 미국에 총 260억 달러(약 36조원)를 투자하는 계획의 일환으로 생산능력 확대에 나설 것이라고 설명했다.미국 현지 생산 확대는 국내 자동차 산업에는 양면성이 있다. 올해 상반기 한국의 자동차 수출액은 359억 달러로 전년보다 1.1% 감소했고 정부는 미국 관세와 해외 현지 생산 확대를 감소 요인으로 꼽았다. 다만 지난달 북미 지역 자동차 수출액이 18% 늘어 당장 현지 생산 증가가 국내 수출 감소로 직결되는 모습은 아니다. 중장기적으로는 국내 공장이 미국 외 시장 수출과 고부가가치 차종 생산을 확대하는 방향으로 역할을 조정할 가능성이 있다.HMGMA의 80만대 구상은 공장 하나의 증설을 넘어 현대차그룹의 대미 전략이 수출 중심에서 현지 생산·조달 중심으로 빠르게 이동하고 있음을 보여준다. 관세 장벽이 낮아지기를 기다리기보다 생산기지 자체를 시장 안으로 옮겨 통상 불확실성을 줄이겠다는 것이다. 증설이 현실화하면 미국은 현대차그룹의 최대 판매시장 가운데 하나인 동시에 핵심 생산 거점으로서 위상이 더욱 커질 전망이다.