기아 EV5, 獨서 테슬라 모델Y 꺾고 1위

안전성·편의성 면에서 호평

2026-08-19 B2면

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기아의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘EV5’가 독일 자동차 전문지 ‘아우토 모토 운트 슈포트’의 평가에서 테슬라 모델Y 등을 제치고 종합 1위에 올랐다.이번 평가는 테슬라가 가격 경쟁력을 강화한 가운데 이뤄져 주목받았다. 테슬라의 독일 공식 판매 시작 가격은 모델Y가 3만 9990유로, EV5가 4만 5990유로인데 EV5가 6000유로가량 더 비싼 상황에서도 더 좋은 평가를 받은 것이다.아우토 모토 운트 슈포트는 각 모델을 차체, 안전성, 편의성, 파워트레인, 주행 성능, 친환경성, 경제성 등 7개 항목으로 나눠 평가했다. 최종 종합 점수에서 EV5는 588점으로 557점을 기록한 2위 모델Y를 31점 차로 따돌리고 1위를 차지했다. 이 밖에 중국 샤오펑 G6는 541점으로 3위, 중국 상하이자동차 산하 MG S6 EV는 528점으로 4위에 그쳤다.EV5는 차체, 안전성, 편의성, 주행 성능 4개 항목에서 모델Y를 앞섰다. 특히 안전성 측면에서 EV5는 모델Y를 29점 차로 앞섰다. EV5가 시속 100㎞에서 정지까지 냉간·온간 조건 모두 35m대의 최단 제동 거리를 기록했지만 모델Y는 39.3m·38.2m를 보였다.