현대차그룹, 국립소방병원에 구급차·전문 재활장비 기증

이미지 확대 성 김(왼쪽) 현대차그룹 전략기획담당 사장과 곽영호 국립소방병원장이 지난 11일 충북 음성군 국립소방병원 개원식에서 ‘차량 및 재활장비 기증식을 가진 뒤 기념 촬영하고 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 성 김(왼쪽) 현대차그룹 전략기획담당 사장과 곽영호 국립소방병원장이 지난 11일 충북 음성군 국립소방병원 개원식에서 ‘차량 및 재활장비 기증식을 가진 뒤 기념 촬영하고 있다.

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현대자동차그룹은 지난 11일 충북 음성군에 있는 국내 최초 소방관 전문 의료기관인 국립소방병원 개원식에서 구급차와 전문 재활장비를 기증했다고 12일 밝혔다. 지원 물품은 현대차의 전동화 목적기반모빌리티(PBV) ST1 기반 구급차 2대와 ‘엑스블 멕스’ 등 재활 로봇 3기, 심폐재활 운동검사 장비 1대, 고압 산소치료기 1대 및 정신건강 치료기기 2대다.구급차는 사용 목적에 따라 차량 내부를 최적화된 형태로 확장할 수 있어 넓은 응급처치 공간을 확보했다. 엑스블 멕스는 현대차·기아 로보틱스랩이 자체 개발한 의료용 착용 장비로 하반신 마비 환자와 장애인의 걷기, 계단 오르기 등 5개 동작을 보조해 재활 치료와 보행 훈련을 지원한다. 국립소방병원은 향후 별도의 로봇재활실을 운영해 소방관의 전문 재활 치료를 지원할 예정이다.