안전 강화한 신형 ‘아반떼’ 계약 시작…2398만원부터

가격 336만원 인상…중형급 공간감

P단 버튼 누르면 긴급 제동 첫 적용

이미지 확대 ‘디 올 뉴 아반떼’의 외장.

현대자동차 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘디 올 뉴 아반떼’의 외장.

현대자동차 제공

세줄 요약 현대차가 6년 만에 완전변경한 8세대 아반떼 계약을 시작했다. 차체를 키워 공간감을 넓히고 충돌 하중 분산 구조를 보강했다. 전자식 변속 레버 P단 긴급제동, 페달 오조작 방지, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2도 새로 넣었다. 가격은 2398만원부터다. 8세대 완전변경 아반떼 계약 시작

차체 확대와 충돌 하중 분산 구조 보강

P단 긴급제동·오조작 방지 기능 탑재

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현대자동차가 대표적인 준중형 세단 아반떼 8세대 모델인 ‘디 올 뉴 아반떼’의 계약을 시작한다고 5일 밝혔다. 신형 아반떼는 6년 만에 선보이는 8세대 완전변경 모델로, 안전성을 높인 것이 특징이다. 가격은 기존보다 336만원 높아진 2398만원부터 시작한다.신형 아반떼는 전장 4765㎜, 전폭 1855㎜, 휠베이스 2750㎜ 등 과거 중형 세단 수준으로 커진 차체 제원을 바탕으로 여유로운 공간감을 제공한다. 차체 주요 부위에 충돌 하중 분산 구조도 보강했다.현대차는 신형 아반떼를 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 두 가지 파워트레인으로 운영하고 ‘모던’, ‘프리미엄’, ‘인스퍼레이션’ 세 가지 트림으로 내놓았다. 특히 현대차는 아반떼에 자사 최초로 전자식 변속 레버(SBW) P단 긴급제동 기능을 적용했다. 운전자가 P단 버튼을 누르고 있으면 차량이 스스로 가속을 제한하고 4개 바퀴에 유압 제동을 작동시킨다. 이는 예기치 못한 상황에서 안전하게 감속하고 정차할 수 있도록 하는 기능이다. 또 가속 페달을 브레이크로 오인해 급하게 밟으면 차량이 오조작이라 인식하고 자체적으로 멈추는 ‘페달 오조작 방지 기능’도 더했다.현대차 최초로 ‘내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2’도 탑재했다. 고속도로뿐 아니라 일반도로에서도 과속방지턱, 교차로 등 특정 구간에서 자동으로 감속하고 해당 구간을 통과한 뒤에는 기존에 운전자가 설정한 속도로 복귀하는 기능이다.신형 아반떼의 가격은 가솔린 2.0 모던 모델이 2398만원으로 기존 모델보다 336만원 올랐다. 프리미엄은 2771만원, 인스퍼레이션은 3152만원이며, 1.6 하이브리드 모델은 모던 3042만원(이하 세제 혜택 적용 전 가격), 프리미엄 3361만원, 인스퍼레이션 3699만원 등이다.