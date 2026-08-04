현대차그룹, 워싱턴 사무소장에 국무부 출신 영입

‘美 대관 업무 총괄’ 마이클 클라이네
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마이클 클라이네 현대차그룹 워싱턴 DC 사무소장.
현대차그룹 제공
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현대자동차그룹이 미국 대관 업무를 총괄하는 워싱턴DC 사무소장으로 마이클 클라이네 전 주인도네시아 미국 대사대리를 임명했다고 4일 밝혔다. 주한 미국대사 출신인 성 김 사장(전략기획담당)과 클라이네 소장으로 이어지는 국무부 출신 ‘투톱’ 라인업을 대관 업무 전면에 내세운 모습이다.
클라이네 신임 소장은 25년 이상 미 국무부와 무역대표부(USTR)를 거친 아시아·통상 전문가로 주한 미국대사관 경제공사참사관 등을 역임했다. 또 주한 대사관 재임 시절 한미 자유무역협정(FTA) 체결·비준 과정을 지원했다. 이후 USTR에서 한국·일본 통상정책 선임 자문관을 맡으며 동북아 통상 정책 수립을 주도했다.
그는 공화당 하원의원 출신인 드류 퍼거슨 전 소장이 지난 5월 개인 사정으로 물러나면서 생긴 공백을 잇게 된다. 이번 인사는 현대차의 대관 전략이 기존 의회 인맥 중심의 로비에서 행정부 정책 자체에 밀착하는 ‘실무형 통상 외교’로 진화했음을 시사한다.
임만균 서울시의회 의장, ‘서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’ 참석
서울시의회 임만균 의장은 4일 오후 서울시교육청에서 개최된 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에 참석했다. 이 자리에서 80여 명의 학생 단원들을 격려하는 한편, 새로 문을 연 청사인 ‘서울교육마루’의 개관을 진심으로 축하했다. 이날 연주회는 지난 4월 문을 연 시교육청 신청사 ‘서울교육마루’의 개관을 기념하기 위해 마련됐다. 본행사에 앞서 임 의장은 스마트워크센터와 열린교육감실, 대강당, 아트리움 등 청사 내 주요 시설을 꼼꼼히 둘러보았다. 임 의장은 “서로 다른 악기가 부딪히고 엇갈리는 시간을 견뎌낸 뒤에야 완성되는 오케스트라처럼 ‘서울교육’이 지향하는 목표도 다르지 않다”며 “학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능을 펼쳐나갈 수 있도록 서울시의회가 더 많은 기회와 희망의 무대를 만들어 줄 것을 약속할 것”이라고 말했다.
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현대차그룹은 지난달 미국에서 역대 최고 판매를 기록했지만 도널드 트럼프 행정부의 고율 관세 강화와 공급망 압박 등 실적에 부담을 주는 요인이 산적해 있다. 경쟁사인 도요타는 이스트만 코닥 출신인 스티븐 시콘을, 폭스바겐은 로비 전문가인 안나 슈나이더에게 대관 총괄을 맡겨 총력전을 펼치고 있다.
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