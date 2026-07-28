복부 덜 누르는 벨트에 신생아 시트…현대차, 임산부 특화 차량 서산시 기증

‘현대 유니버설 솔루션’ 프로젝트 1호 도시 선정

임산부 특화 차량…호출시 원하는 위치서 승·하차

이미지 확대 전현철(왼쪽) 현대자동차 사업개발＆지속가능경영실장과 이완섭 서산시장이 27일 서산시청에서 ‘현대 유니버설 솔루션’ 차량 기증식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 현대자동차 제공 닫기 이미지 확대 보기 전현철(왼쪽) 현대자동차 사업개발＆지속가능경영실장과 이완섭 서산시장이 27일 서산시청에서 ‘현대 유니버설 솔루션’ 차량 기증식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 현대자동차 제공

이미지 확대 현대자동차가 충남 서산시에 기증한 ST1 기반 임산부 특화차량. 현대자동차 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차가 충남 서산시에 기증한 ST1 기반 임산부 특화차량. 현대자동차 제공

이미지 확대 현대자동차가 충남 서산시에 기증한 ST1 기반 임산부 특화차량 내부. 현대자동차 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차가 충남 서산시에 기증한 ST1 기반 임산부 특화차량 내부. 현대자동차 제공

세줄 요약 현대차가 교통약자 이동 편의를 위한 ‘현대 유니버설 솔루션’을 시작했다. 첫 사업으로 임산부 특화 차량을 서산시에 기증했다. 전용 안전벨트, 360도 회전 신생아 시트, 유모차 공간을 갖춰 승하차 부담을 줄인다. 현대차, 교통약자 이동 지원 프로젝트 출범

서산시에 임산부 특화 차량 첫 기증

전용 벨트·신생아 시트 등 맞춤 사양 탑재

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대자동차가 교통약자의 이동 편의를 위한 새로운 사회공헌 프로젝트인 ‘현대 유니버설 솔루션’을 시작하고 첫 순서로 임산부 특화 차량을 충남 서산시에 기증했다고 28일 밝혔다.현대차는 전날 서산시청에서 이완섭 서산시장과 전현철 현대차 사업개발＆지속가능경영실장을 비롯한 서사시와 현대차 관계자들이 참석한 가운데 ‘현대 유니버설 솔루션’ 차량 기증식을 가졌다.‘현대 유니버설 솔루션’은 임산부와 장애인, 고령자, 소외지역 주민 등이 편리하게 이용할 수 있는 특화 차량을 개발·지원해 교육, 의료, 복지를 포함한 필수 공공 서비스 접근성을 높이기 위한 프로젝트다.현대차는 우선 인구 감소 및 고령자 비율이 높아지는 추세에도 합계출산율이 전국과 충남 평균을 뛰어넘는 서산시를 ‘현대 유니버설 솔루션’ 1호 프로젝트 도시로 선정하고 임산부 특화 차량을 지원하기로 했다.이번에 기증한 차량은 현대차의 전동화 목적 기반 모빌리티(PBV) ST1을 기반으로 모두를 위한 유니버설 디자인을 적용한 임산부 특화 차량이다.ST1은 전기차 전용 플랫폼 기반으로 적은 소음과 진동을 내는 것을 비롯해 저상형 차체와 높은 실내고, 편리한 탑승을 위한 자동 슬라이드 스텝, 승·하차 시 후측방을 감지하는 인공지능(AI) 안내원 등을 갖췄다.여기에 임산부를 대상으로 심층 인터뷰한 내용을 토대로 한 조수석 좌석 제거를 통한 유모차 보관 공간, 복부 압박 최소화를 위한 전용 안전벨트, 360도 회전 가능한 신생아 시트와 같은 맞춤형 사양을 탑재했다.현대차와 서산시는 관내에 거주하는 임신 16주 이상부터 출산 후 6개월 이내의 임산부를 대상으로 이용자를 모집해 9월부터 성연면과 도심을 잇는 임산부 전용 노선에 차량을 투입할 계획이다.현대차그룹의 수요응답교통 ‘셔클’ 플랫폼을 적용해 이용자가 운행 지역 안 어디서든 스마트폰 앱을 통해 차량을 호출하면 원하는 위치에서 승·하차할 수 있고, 차량은 AI가 탐색한 최적의 경로를 따라 운행한다.신생아를 동반한 이용자에게는 신생아 시트와 인접한 좌석이 제공된다. 요금은 시내버스와 같게 책정한다.시민단체인 안전생활실천시민연합과 협력해 차량 이용방법 및 교통안전 교육 등을 진행하고 벤처기업 LBS Tech와 함께 하차 지점부터 최종 목적지까지 장애물, 승강기, 경사로 등 보행 정보를 제공하는 지도도 구축할 예정이다.현대차는 이번 프로젝트를 시작으로 임산부 외에 장애인, 고령자, 소외지역 주민 등 향후 ‘현대 유니버설 솔루션’의 혜택을 받는 대상과 지역을 더욱 확대해 나갈 계획이다. 현대차 관계자는 “‘현대 유니버설 솔루션’을 통해 교통약자들의 일상 속 불편을 줄이고 이동권 확대에 기여하는 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.