현대차, 한·중앙아시아 정상회의에 제네시스 G90·G80 의전 차량 지원

제네시스 G90·G80 총 33대 규모…5개국 정상 등에

“정상회의 성공 개최 지원”…11월 아세안 행사車도

이미지 확대 정의혜(왼쪽) 외교부 차관보와 김동조 현대차 GPO 전무가 27일 외교부 서희홀에서 2026 한·중앙아시아 정상회의 준비기획단과 현대자동차 간의 차량 지원에 관한 업무협력약정 체결식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 정의혜(왼쪽) 외교부 차관보와 김동조 현대차 GPO 전무가 27일 외교부 서희홀에서 2026 한·중앙아시아 정상회의 준비기획단과 현대자동차 간의 차량 지원에 관한 업무협력약정 체결식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 외교부 제공

이미지 확대 현대자동차가 9월 서울에서 열리는 제1차 한·중앙아시아 정상회의에서 중앙아시아 5개국 정상 등 외빈들에게 지원할 제네시스 G90의 외장 모습. 현대자동차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차가 9월 서울에서 열리는 제1차 한·중앙아시아 정상회의에서 중앙아시아 5개국 정상 등 외빈들에게 지원할 제네시스 G90의 외장 모습. 현대자동차그룹 제공

이미지 확대 현대자동차가 9월 서울에서 열리는 제1차 한·중앙아시아 정상회의에서 공식 의전 차량으로 지원할 제네시스 G80의 외장. 현대자동차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차가 9월 서울에서 열리는 제1차 한·중앙아시아 정상회의에서 공식 의전 차량으로 지원할 제네시스 G80의 외장. 현대자동차그룹 제공

세줄 요약 현대차가 9월 서울에서 열리는 첫 한·중앙아시아 정상회의에 제네시스 G90·G80 33대를 공식 의전 차량으로 제공했다. 한국과 중앙아시아 5개국 정상이 경제·외교·통상 협력을 논의하는 행사로, 현대차는 성공적 개최와 브랜드 홍보를 함께 노렸다. 첫 한·중앙아시아 정상회의 의전 차량 지원

제네시스 G90·G80 총 33대 제공 계획

외교 무대 성공과 브랜드 홍보 병행

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현대자동차가 오는 9월 16일 서울에서 개최되는 첫 한·중앙아시아 정상회의에 공식 의전 차량을 제공한다.현대차는 27일 서울 종로구 외교부 서희홀에서 제1차 한·중앙아시아 정상회의 준비기획단과 ‘2026년 제1차 한·중앙아시아 정상회의 차량 지원에 관한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 정의혜 외교부 차관보와 김동조 현대차 GPO 전무 등 주요 관계자들이 참석했다.제1차 한·중앙아시아 정상회의는 올해 국내에서 유일하게 열리는 다자간 정상회의로 한국과 중앙아시아 5개국(카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄) 정상이 한자리에 모여 경제, 외교, 통상 등 다양한 분야의 협력 방안을 논의하는 자리다.현대차는 9월 정상회의 기간 중 제네시스 G90과 G80 총 33대를 중앙아시아 5개국 정상과 장관급 인사를 포함한 주요 외빈들에게 제공할 계획이다.글로벌 시장에서 이미 품질과 경쟁력을 인정받은 제네시스 브랜드의 대형 세단을 지원해 국내에서 열리는 주요 외교 무대의 성공적인 개최를 지원하고 제네시스 차량의 우수한 상품성을 널리 알리겠다는 방침이다.앞서 현대차는 지난해 경북 경주에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 남아프리카공화국 요하네스버그에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의, 2024년 서울과 고양에서 열린 한·아프리카 정상회의 등 국내외 주요 국제행사에 의전 및 운영 차량을 꾸준히 지원해 왔다. 오는 11월 필리핀에서 개최되는 제49차 아세안 정상회의에서도 참여국 대표단을 대상으로 행사 차량을 지원한다.현대차 관계자는 “한국에서 최초로 개최되는 한·중앙아시아 정상회의에 의전 차량을 지원하게 되어 뜻깊다”며 “그간 국내·외 주요 국제 행사에 차량을 지원해 온 경험을 바탕으로 이번 정상회의가 성공적으로 진행될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.