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제네시스 ‘마릴린 먼로 특별전’…美 호평에 9월까지 한 달 연장

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-07-17 01:19
수정 2026-07-17 01:19
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‘매니페스팅 마릴린’ 특별전이 열리고 있는 미국 ‘제네시스 하우스 뉴욕’ 현장. 현대차그룹 제공
‘매니페스팅 마릴린’ 특별전이 열리고 있는 미국 ‘제네시스 하우스 뉴욕’ 현장.
현대차그룹 제공


현대자동차그룹의 프리미엄 브랜드 제네시스가 미국 뉴욕에서 개최한 마릴린 먼로 특별전 ‘매니페스팅 마릴린’ 운영을 오는 9월까지 1개월 연장한다고 16일 밝혔다.

이번 전시는 미국의 전설적인 여배우 먼로 탄생 100주년을 기념해 지난 6월 뉴욕 맨해튼에 있는 제네시스 복합 문화 공간 ‘제네시스 하우스 뉴욕’에 마련됐다. 제네시스는 이번 특별전을 8월까지 2개월만 운영할 계획이었지만 관람객들과 현지 매체의 뜨거운 반응에 힘입어 1개월 연장하기로 결정했다.

그동안 관능적 미인으로만 알려진 먼로를 주체적 여성의 모습으로 재조명한 게 현지에서 높은 관심을 끌어낸 비결로 분석된다. 제네시스 하우스 뉴욕 관계자는 “관람객들은 마릴린 먼로와 관련한 상징적인 신문 기사와 이미지를 재해석한 ‘더 헤드라인 룸’과 지적인 혁신가로서의 면모를 다룬 ‘마릴린의 사무실’에 가장 큰 관심을 보였다”고 말했다. 이번 전시 관련 콘텐츠는 지난 6월 한 달간 소셜미디어(SNS)에서 누적 1500만회의 조회수를 기록했다.﻿

하종훈 기자
2026-07-17 23면
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