현대차 ‘2027 캐스퍼·캐스퍼 일렉트릭’ 출시

편의성 강화… 1546만원부터

이미지 확대 2027 캐스퍼 일렉트릭 닫기 이미지 확대 보기 2027 캐스퍼 일렉트릭

2026-07-16 B4면

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현대자동차가 편의성을 강화한 ‘2027 캐스퍼’와 ‘2027 캐스퍼 일렉트릭’을 15일 출시했다. 고객 선호도와 높은 편의 사양을 트림별로 기본화해 전반적인 상품성을 강화한 것이 특징이다.현대차는 2027 캐스퍼의 엔트리 트림인 ‘스마트’부터 버튼시동·스마트키, 스마트키 원격 시동, 1열 버튼타입 아웃사이드 도어 핸들을 기본 적용했다. 2027 캐스퍼 일렉트릭은 프리미엄 트림에 하이패스를 기본화하고 인스퍼레이션 트림과 크로스 트림에 디지털 키 2 터치, 스마트폰 무선충전, 1열 터치타입 아웃사이드 도어 핸들을 반영했다.2027 캐스퍼의 판매 가격은 기본 모델은 스마트 1546만원, 디 에센셜 1792만원, 인스퍼레이션 2035만원이다. 밴 모델은 스마트 1470만원, 스마트 초이스 1570만원이다. 전기차인 2027 캐스퍼 일렉트릭은 친환경차 세제혜택 적용 기준으로 프리미엄 2847만원, 인스퍼레이션 3212만원, 크로스 3412만 원, 라운지 3457만원으로 책정됐다. 여기에 정부 및 지방자치단체 보조금을 고려하면 2000만원 초반대에 차량을 구매할 수 있을 전망이다.현대차 관계자는 “2027 캐스퍼와 캐스퍼 일렉트릭은 고객들이 선호하는 주요 편의 사양을 엔트리 트림부터 기본화했다”고 말했다.