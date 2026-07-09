가속페달 잘못 밟아도 스스로 멈춘다… ‘더 뉴 그랜저’

현대차 ‘테크 팝업 스토어’ 오픈

이미지 확대 현대자동차가 9일 서울 성동구 인포멀스퀘어에서 연 ‘더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어’에 차량 주행 및 공력 성능을 소개하는 전시물이 마련돼 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차가 9일 서울 성동구 인포멀스퀘어에서 연 ‘더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어’에 차량 주행 및 공력 성능을 소개하는 전시물이 마련돼 있다.

현대차그룹 제공

세줄 요약 현대차가 더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어를 열고 하이브리드 성능과 안전, AI 기능을 대거 공개했다. 엔진 정지각 제어로 재시동 진동을 절반 수준으로 줄이고, 페달 오조작 안전 보조와 기억 후진 보조도 넣어 편의와 안전을 높였다. 더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어 첫 공개

하이브리드 성능·진동 저감 기술 적용

페달 오조작·기억 후진 보조 안전 강화

2026-07-10 B4면

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현대자동차가 운행 중 재시동 시 진동을 절반 수준으로 줄이고 전방 장애물 앞에서 가속 페달을 잘못 밟아도 스스로 멈추는 등 ‘더 뉴 그랜저’에 적용된 최신 기술을 대거 공개했다. 중국 브랜드의 ‘소프트웨어 중심 자동차(SDV)’ 굴기에 맞서 안방 시장을 사수하고 미래 모빌리티 주도권을 쥐겠다는 포석이다.현대차는 9일 서울 성동구 인포멀스퀘어에서 ‘더 뉴 그랜저 테크 팝업 스토어’를 열었다. 현대차가 기술을 주제로 마련한 팝업 스토어는 처음이다.더 뉴 그랜저 하이브리드는 현대차그룹의 차세대 1.6 터보 하이브리드 시스템을 국내 최초로 탑재해 성능과 효율을 끌어올렸다. 최고 출력 239마력, 최대 토크 38.70kgf·m, 복합연비 18.4㎞/ℓ를 달성했다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 기존 8.3초가 걸렸지만 8.0초로 줄었다.하이브리드차는 주행 중 수시로 엔진이 꺼지고 켜지기 때문에 진동이 발생하는데 더 뉴 그랜저는 ‘엔진 정지각 제어 기술’을 적용했다. 차량이 감속해 엔진이 꺼질 때, 모터가 개입해 엔진 내부 부품(크랭크축)을 다음 시동이 가장 부드럽게 걸릴 수 있는 최적의 각도에 맞춰 정지시키도록 했다. 이를 통해 다시 엔진이 켜질 때 발생하는 진동이 기존 대비 절반 수준(최대 51%)으로 줄어 부드러운 주행이 가능해졌다. 이밖에 모터가 엔진 진동과 반대 방향으로 토크를 발생시켜 진동을 상쇄하는 ‘모터 역위상 제어 기술’로 실내 소음도 줄였다.현대차는 그랜저에 최초로 탑재된 차세대 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트’로 독자적인 AI 생태계를 구축했다. 안드로이드 오토모티브 OS를 기반으로 대형 언어 모델(LLM)이 적용된 생성형 AI ‘글레오 AI’를 심어 탑승자의 말을 완벽히 이해한다.안전 기술도 대거 확충했다. ‘페달 오조작 안전 보조’ 기능으로 차량 앞뒤 1.5m 이내에 벽이나 장애물이 있는 상태에서 운전자가 급격히 가속 페달을 밟을 경우, 차량이 이를 ‘오류’로 판단해 구동력을 끊고 브레이크를 작동시킨다.좁은 골목길에 잘못 들어섰을 때 진땀을 빼며 후진해야 하는 스트레스도 사라진다. 현대차 최초로 적용된 ‘기억 후진 보조’ 기능은 시속 30㎞ 이하에서 최대 50m의 전진 주행 경로를 저장한 뒤 최적의 조향각을 계산해 시속 10㎞ 이하에서 자동 후진을 지원한다.