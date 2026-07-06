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기아 “어르신께 식품 무료 배송해요”

입력 2026-07-06 00:29
수정 2026-07-06 00:29
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기아 “어르신께 식품 무료 배송해요”
기아 “어르신께 식품 무료 배송해요” 기아가 지난 3일 경북 의성군 의성청년센터에서 소멸 위기 지역 고령층에게 식품을 무료 배송하는 ‘무브투유’ 출범식을 열었다. 왼쪽부터 김군호 행정안전부 국장, 여승수 초록우산어린이재단 사무총장, 이덕현 기아 지속가능경영실장, 최유철 의성군수, 김민재 행정안전부 차관, 황명석 경북도 행정부지사, 신정원 초록우산어린이재단 본부장, 변태섭 대중소기업농어업협력재단 사무총장.
기아 제공


기아가 지난 3일 경북 의성군 의성청년센터에서 소멸 위기 지역 고령층에게 식품을 무료 배송하는 ‘무브투유’ 출범식을 열었다. 왼쪽부터 김군호 행정안전부 국장, 여승수 초록우산어린이재단 사무총장, 이덕현 기아 지속가능경영실장, 최유철 의성군수, 김민재 행정안전부 차관, 황명석 경북도 행정부지사, 신정원 초록우산어린이재단 본부장, 변태섭 대중소기업농어업협력재단 사무총장.

기아 제공

2026-07-06 30면
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