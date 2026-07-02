[시승기] ‘하이브리드 명가’ 도요타, PHEV도 씹어 먹었다

6세대 ‘올 뉴 RAV4’ 3종 타보니

하브, 특유의 부드러움에 안정감

PHEV, 77㎞ 전기 모드 주행 강점

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세줄 요약 도요타 신형 RAV4를 인천 일대에서 시승한 결과, HEV 리미티드는 부드럽고 조용한 주행이 강점이었다. PHEV XSE는 329마력의 힘과 77㎞ 전기주행으로 전기차 같은 활용성을 보였고, GR스포츠는 더 단단한 차체 반응으로 운전 재미를 높였다. HEV 리미티드, 정숙성과 안정감 중심 주행

PHEV XSE, 329마력과 77㎞ 전기주행

GR스포츠, 단단한 반응과 운전 재미

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‘하이브리드(HEV) 강자’인 도요타는 플러그인 하이브리드(PHEV)에도 강했다. 지난달 19일 인천 영종도·송도·무의도 일대에서 ‘올 뉴 RAV4(라브4)’의 세 가지 트림인 6세대 ‘HEV 리미티드’와 ‘PHEV XSE’, ‘PHEV GR스포츠’를 번갈아 타며 127㎞ 거리를 돌아본 결론이다.HEV 리미티드의 첫인상은 부드러움이다. 도요타의 최신 해머헤드를 적용해 차량의 폭을 강조했고, 날카롭게 다듬어진 LED 헤드가 인상적이다. 실내는 실용성에 방점을 찍었다. 12.3인치 디지털 계기판과 12.9인치 센터 디스플레이를 적용했다. 새롭게 적용된 전자식 기어 레버와 넓어진 센터 콘솔로 사용 편의성도 높아졌다.HEV 리미티드는 가속하거나 차선을 변경할 때 폭발적인 힘을 내지는 않았지만 힘이 부족하다는 느낌은 없었다. 저속에서는 전기 모터가 자연스럽게 개입해 조용했고, 내연기관 엔진이 개입해도 이질감이 크지 않았다. 정숙성과 안정감을 원하는 운전자에게 잘 맞는다.이어서 탄 PHEV XSE 모델은 RAV4의 매력을 가장 잘 보여준다. 시스템 최고 출력은 329마력으로 기존 모델보다 23마력 높아졌다. 정차 상태에서 전기차처럼 조용하고 부드럽게 출발했으나 가속 페달을 조금 더 깊이 밟으니 일반 하이브리드 모델과 결이 다른 힘이 느껴졌다. 1회 충전 시 전기 모드로 가는 주행거리는 기존 63㎞에서 77㎞로 늘었다. 집이나 회사에서 충전할 수 있다면 평일에는 전기차처럼 쓰고, 주말 장거리 이동에서는 하이브리드차처럼 활용할 수 있다.PHEV GR스포츠는 안정적 주행 감각에 스포티한 성격이 결합해 운전의 재미를 끌어올렸다. 가속력 자체는 XSE 모델과 비슷했지만 운전대를 돌리자 차체 움직임이 더 즉각적이었다. 코너에 진입했을 때 차체가 더 단단하게 버티고 운전자가 원하는 방향으로 차를 끌고 가는 느낌이 뚜렷했다. 스포츠 모드로 바꾸고 가속 페달을 밟으니 차체가 한 박자 빠르게 반응했다. 다만 운전석 앞에 헤드업 디스플레이는 없다.신형 RAV4의 국내 판매 가격은 HEV 리미티드가 5746만원, PHEV XSE 6160만원, GR 스포츠가 6180만원이다.