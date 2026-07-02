제네시스, ‘2027 GV70’· ‘GV70 그래파이트 패키지’ 출시… 19인치 휠 기본 탑재

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제네시스, ‘2027 GV70’· ‘GV70 그래파이트 패키지’ 출시… 19인치 휠 기본 탑재

입력 2026-07-02 00:35
수정 2026-07-02 00:35
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제네시스, ‘2027 GV70’· ‘GV70 그래파이트 패키지’ 출시… 19인치 휠 기본 탑재
제네시스, ‘2027 GV70’· ‘GV70 그래파이트 패키지’ 출시… 19인치 휠 기본 탑재 제네시스는 럭셔리 중형 스포츠유틸리티차(SUV) GV70의 연식변경 모델 ‘2027 GV70’과 신규 디자인 패키지 ‘GV70 그래파이트 패키지’를 출시했다고 1일 밝혔다. 2027 GV70은 역동적인 디자인의 신규 19인치 휠을 추가하고 새 외장 색상 ‘트롬소 그린’을 추가해 고객 선택의 폭을 넓혔다. GV70 그래파이트 패키지는 스포티한 이미지를 강화했다. 사진은 GV70 그래파이트 패키지의 외관.
현대차그룹 제공


제네시스는 럭셔리 중형 스포츠유틸리티차(SUV) GV70의 연식변경 모델 ‘2027 GV70’과 신규 디자인 패키지 ‘GV70 그래파이트 패키지’를 출시했다고 1일 밝혔다. 2027 GV70은 역동적인 디자인의 신규 19인치 휠을 추가하고 새 외장 색상 ‘트롬소 그린’을 추가해 고객 선택의 폭을 넓혔다. GV70 그래파이트 패키지는 스포티한 이미지를 강화했다. 사진은 GV70 그래파이트 패키지의 외관.

현대차그룹 제공

2026-07-02 B3면
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