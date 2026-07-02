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제네시스, ‘2027 GV70’· ‘GV70 그래파이트 패키지’ 출시… 19인치 휠 기본 탑재

제네시스는 럭셔리 중형 스포츠유틸리티차(SUV) GV70의 연식변경 모델 ‘2027 GV70’과 신규 디자인 패키지 ‘GV70 그래파이트 패키지’를 출시했다고 1일 밝혔다. 2027 GV70은 역동적인 디자인의 신규 19인치 휠을 추가하고 새 외장 색상 ‘트롬소 그린’을 추가해 고객 선택의 폭을 넓혔다. GV70 그래파이트 패키지는 스포티한 이미지를 강화했다. 사진은 GV70 그래파이트 패키지의 외관.

현대차그룹 제공