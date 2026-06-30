中 BYD 전기차, 1일부터 구매 보조금 안 준다… 테슬라는 유지

정부, 지원 대상에 현대 등 27곳 선정

中 저가 전기차 시장 공략에 ‘제동’

세줄 요약 정부가 전기차 보급 사업 수행자 평가에서 BYD를 제외하면서 국내 판매 전기차에 대한 보조금 지원이 중단됐다. 현대차·기아·테슬라 등 26개 업체는 선정됐고, BYD는 60점 기준에 못 미쳤다. 저가 공세에 제동이 걸릴 전망이다. BYD, 국내 전기차 보조금 대상서 제외

기술·안전 평가 미달, 60점 기준 못 넘어

테슬라·현대차 등 26개 업체는 선정

2026-07-01 B1면

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올해 하반기부터 중국 최대 전기차 제조사 BYD(비야디)가 국내에 판매하는 전기차에 정부 보조금 지원이 중단된다. BYD를 제외한 나머지 국내 완성차와 수입차 업체의 전기차에는 보조금이 지원된다. BYD의 국내 저가 전기차 시장 공략에 제동이 걸릴 가능성이 커졌다.기후에너지환경부는 올해 처음 도입된 ‘전기차 보급 사업 수행자 선정 평가’에서 35개 업체 중 27개 업체를 최종 선정했다고 30일 밝혔다. 평가는 승용·화물·승합 부문으로 나눠 진행됐다.가장 관심이 큰 전기승용차 보급 사업 수행자로는 현대자동차, 기아, KG모빌리티, 르노코리아 등 국산차 업체 4곳과 메르세데스벤츠코리아, BMW코리아, 테슬라코리아, 폭스바겐그룹코리아, 볼보자동차코리아, 폴스타오토모티브코리아 등 수입차 업체 6곳이 선정됐다.전기승용차 구매 보조금 지급 대상 차종을 제작하는 주요 전기차 제조사 가운데 평가에서 탈락한 업체는 BYD 1곳뿐이다. 정부는 기술 개발 역량, 공급망 기여도, 환경 정책 대응, 사후 관리 지속성, 안전 관리 등 5개 항목을 평가해 100점 만점 중 60점 이상 받은 업체를 보조금 사업 수행자로 선정했는데, BYD는 60점에 미달했다.글로벌 전기차 1위 업체인 BYD는 지난해 한국법인을 출범하는 등 공격적인 국내 시장 공략 행보를 이어왔다. 지난해 6107대를 판매한 데 이어 올해 1~5월 7023대를 판매하며 수입차 시장 점유율 4위에 올랐다. 국내 전기차 시장 점유율은 11%까지 확대됐다. 2450만원부터 시작하는 소형 전기 해치백 ‘돌핀’ 등 압도적인 가성비가 BYD의 최대 경쟁력이다. 하지만 앞으로 정부 보조금을 받지 못하면서 가격 경쟁력이 떨어질 전망이다.중국은 2009년부터 자국 전기차 산업 육성을 위해 차등적인 보조금 정책을 펼쳐 왔다. 이에 국내 완성차 브랜드는 가격 경쟁력을 잃어 사실상 중국에서 퇴출되다시피 한 상태다. 현대차도 중국 시장 점유율이 1%대 초반에 불과하다. 이런 상황에서 중국산 전기차가 국내 시장에서 보조금 지급 대상에서 배제되면서 업계에서는 앞으로 ‘전기차 수출’을 둘러싼 한중 통상 마찰이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다.